Udbredt regnvejr passerer Danmark med op til 20 millimeter

Efter en sidste omgang rigtig sommervarme på sommerens sidste dag i weekenden, er vejret nu blevet ganske efterårsagtigt. Relativt lunt efterårsvejr, men ganske ustadigt med regn og byger.

Onsdag er ingen undtagelse, for et udbredt regnvejr skal bevæge sig hen over Danmark, og på de mest regnfulde steder kan man forvente omkring 20 millimeter regn.

Jyderne får mest regn, og det bliver sandsynligvis et område fra den centrale del af Vestkysten og op over Midtjylland til Himmerland, hvor man får de største regnmængder. Her kan man nemt få et sted mellem 10 og 20 millimeter. Lokalt kan der falde mere.

Forventede regnmængder onsdag morgen og frem til aften fra den fælleseuropæiske prognosemodel IFS. Foto: TV 2 Vejret

Et par prognoser har en lidt anden fordeling af nedbøren. Her er det Vestkysten og Nordvestjylland, som får mest regn, men mængderne er stort set de samme med op til omkring 20 millimeter.

Og så er alle prognoser enige om, at hele landet får regn i løbet af dagen, men mængderne bliver gradvist mindre, jo længere vi kommer mod øst.

Mindst regn får man i Nordsjælland, Østsjælland, Sydsjælland samt Lolland, Falster og Bornholm, og her kommer regnen først hen mod aftenen. Desuden bliver det varmest mod sydøst med op til 20 grader, mens man i regnen mod nordvest typisk får 15 grader.

Risiko for torden i byger, som følger lige efter regnen

Allerede fra morgenstunden regner det i Nordvestjylland, og den regn falder fra en varmfront, som er forbundet til et lavtryk over Skotland.

Den tilhørende koldfront rammer landet i løbet af eftermiddagen vestfra, og det er den, som giver de største regnmængder. Der er risiko for torden og kraftige byger i forbindelse med koldfronten.

I løbet af natten trækker nye forsyninger af byger ind over landet fra Nordsøen, og de vil husere over os en stor del af torsdagen.

