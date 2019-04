Udbredt regnvejr over Danmark - her vil regnen fortsætte med at sile ned

Langt om længe er der ved at komme regn til de tørkeplagede jorde - og fredag kom regnen i en sådan grad, at der stedvis var tale om regulært skybrud.

Den samme frontzone, der gav regn,- torden,- og haglbyger fredag, befinder sig fortsat over Danmark, og derfor har det natten til lørdag regnet mange steder i landet.

Lørdag morgen siler regnen ned over det nordøstlige Jylland, Nordfyn, store dele af Sjælland og inden længe også på Bornholm.

Siden fredag aften er der faldet mest i Brandelev nær Næstved på Sydsjælland, hvor der er løbet 12,6 millimeter regn gennem nedbørsmåleren. Der er dog faldet endnu mere i Tirstrup på Djursland med 15,1 millimeter, men her faldt en stor del af regnen også fredag eftermiddag.

Radarbillede klokken 7.30 lørdag morgen. Der er torden i bygerne vest for Bornholm. Foto: TV2 VEJRET

Kun på Bornholm er der fortsat ikke faldet en dråbe regn, men det kan der komme lørdag formiddag.

I perioder har der været torden i regnvejret, men ikke på samme niveau, som vi så det fredag.

Fortsætter først på dagen

Det udbredte regnvejr fortsætter det meste af lørdag formiddag - især over den østlige del af landet - inden fronten med regn langsomt bevæger sig mod nord og nordøst.

Det medfører, at det i dagens løb holder op med at regne, og det også kan klare lidt op. Der kan dog fortsat være byger hist og her, og så vil det være markant køligere end fredag.

Lørdag klokken 12 vil der fortsat være regn over Nordjylland og Bornholm

Den kolde luft 'bag' fronten har nemlig vundet vejrslagsmålet over Danmark, og derfor vil vi ikke opleve temperaturer meget højere end 15-16 graders varme lørdag eftermiddag.

Husk, at du kan følge regnen over Danmark lige nu ved at bruge radaren på TV 2 Vejrets hjemmeside.