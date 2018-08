Udbredt og silende regn på vej mod Danmark - her kan der falde over 30 millimeter

Siden maj har vi stort set vænnet os til mere eller mindre skyfrit vejr og kun yderst sporadiske indslag af byger, blæst og skyer. Men nu har den vejrmæssige pibe fået en helt anden lyd, og siden fredag har vi nu fået vejret fra vest.

Det er lig med ustadigt vejr med blæst og hyppige passager af frontsystemer.

Silende regn på vej mod landet

Efter en lørdag med masser af byger, men hvor nedbøren var noget ulige fordelt, venter der os nu en søndag, som ender med at give udbredt og silende regn.

Et lavtryk sydvest for Danmark bevæger sig mod nordøst, og allerede i formiddagstimerne begynder det at regne mere udbredt over de sydvestlige egne. Som dagen skrider frem, breder regnvejret sig til en større del af landet, og i aften vil det stort set regne i hele landet på samme tid – kun det nordligste Jylland kan muligvis se sig fri for regn.

Samlet mængde nedbør frem til søndag aften klokken 23. Centralt gennem landet vil der mange steder være faldet mellem 10 og 30 millimeter. Foto: TV 2 Vejret

Det er lavtrykkets varmfront, som i første omgang skal passere Danmark – og indtil mandag morgen kan der falde mellem 10 og 35 millimeter regn rundt omkring i landet. Lige nu ser det ud til, at de største nedbørsmængder vil være at finde i et bånd centralt gennem landet. Det er nedbørsmængder som vores natur for alvor har godt af.

Første udbredte regnvejr siden april

Siden tørken satte ind i begyndelsen af maj, har vi stort set kun fået regn i form af byger – som i sagens natur har været meget ujævnt fordelt. Vi skal helt tilbage til den 30. april, for over tre måneder siden, for sidst at finde et udbredt og næsten landsdækkende regnvejr.

Samlet mængde nedbør frem til mandag morgen klokken 6. Lokalt kan der være faldet over 30 millimeter på ét døgn. Foto: TV 2 Vejret

På dét tidspunkt bevægede et lavtryk sig også fra sydvest mod nordøst og gav på landsplan 19 millimeter regn.

Husk paraplyen mandag morgen

Regnvejret fortsætter også natten til mandag, og flere steder vil man også mandag morgen stå op til gråvejr og regn.

Senere mandag vil lavtrykkets koldfront ramme Danmark, og visse prognoser viser, at der indtil tirsdag morgen vil kunne være faldet over 50 millimeter regn i løbet af de næste to døgn.

