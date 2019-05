Tyvstart: Derfor må valgplakaterne ikke komme op endnu

Da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag fra Folketingets talerstol annoncerede, at datoen for det kommende folketingsvalg bliver 5. juni, var mange partisoldater med det samme klar til at skyde valgkampen i gang.

Men selvom det kribler i fingrene, må de væbne sig med tålmodighed tre dage endnu.

For valgplakater med folketingspolitikere må ikke hænges op i landets lygtepæle på offentlige veje og private fællesveje før lørdag 11. maj klokken 12.

Det skyldes bestemmelser i vejlovgivningen, understreger Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Ifølge vejlovgivningen må valgplakater nemlig først hænges op fra den fjerde lørdag før valgdagen klokken 12. Dette gælder uanset, at valget er udskrevet inden.

Der var nogle, der var lidt for hurtige på aftrækkeren, og som ikke lige havde sat sig ind i reglerne. Laurits Hougaard, formand, Nørre Djurs Venstreforening

Reglerne gælder både for folketingsvalg, kommunal- og regionalvalg og valg til Europa-Parlamentet.

På grund af det forestående valg til Europa-Parlamentet 26. maj hænger der allerede plakater af de danske Europa-politikere i landets lygtepæle. Disse måtte opsættes fra lørdag 4. maj fra klokken 12.

For hurtige på aftrækkeren

På trods af de klare regler, har nogle været lidt for hurtigt ude.

Det gælder blandt andet i en af Venstres vælgerforeninger i Norddjurs Kommune. Flere steder blev Britt Bagers valgplakater hængt op tirsdag.

- Der var nogle, der var lidt for hurtige på aftrækkeren, og som ikke lige havde sat sig ind i reglerne, siger Laurits Hougaard, der er formand for Nørre Djurs Venstreforening, til TV2 ØSTJYLLAND.

Formanden gav straks de pågældende besked på, at valgplakaterne skulle ned igen.

- Mig bekendt skulle der ikke være flere tilbage, siger han.

Styr på reglerne

Inde på Christiansborg tyder det på, at politikerne har bedre styr på reglerne.

Det gælder eksempelvis Jakob Mark fra SF, der på Twitter opfordrer sine kollegaer til at vente lidt med at opsætte valgplakaterne.

- Husk - ingen plakater før lørdag. Bare så vi undgår dumme situationer for plakatophængerne, skriver han.

Kære alle. Husk - ingen plakater før lørdag. Bare så vi undgår dumme situationer for plakatophængerne. Tak for fire fantastiske år allesammen. Ses på gaden til gode debatter #dkpol #dkmedier — Jacob Mark (@jacobmark_sf) May 7, 2019

Strenge krav til valgplakater

Selvom det måske ikke lige er til at se det, så gælder der nøje krav til politikernes valgplakater.

Plakaterne må ikke være større end 0,8 kvadratmeter. Hvis man ønsker at have større plakater, bannere eller skærme, skal der søges om tilladelse.

De skal hænge mindst 2,3 meter over fortov og cykelsti, og de skal være forsynet med navn, adresse, telefonnummer og e-mail på den, der står bag opsætningen.

Valgplakaterne må ophænges i lys- og elmaster på private fællesveje. På kommune- og statsveje må man også benytte hegn, vejtræer og genstande, der er fæstnet i jorden.

Valgplakaterne skal være taget ned igen senest otte dage efter valgdagen, hvilket vil sige torsdag 13. juni ved døgnets afslutning.