Tv-vært fra Randers overtager populært quizprogram - og kommer med ny livline

Til oktober blænder TV 2 Charlie op for en helt ny sæson af det populære quizprogram 'Hvem vil være millionær?'.

Senest har det været tv-vært Hans Pilgaard, som har hjulpet kendte og ukendte danskere mod toppen af spørgestigen og den store gevinst på én million kroner.

Jeg elsker at lave quiz for andre. Christian Degn, kommende vært på Hvem vil være millionær

Når programmet vender tilbage næste måned, bliver det med den tidligere DR-vært fra 'Hammerslag', Christian Degn, i værtsrollen.

Det glæder den 40-årige østjyde fra Råby ved Randers, som i årevis selv har udsat venner, familie og kollegaer for quizzer.

- Jeg elsker at lave quiz for andre. Jeg synes, det er sjovt og en fed måde at være sammen på, siger Christian Degn, som mener, at han har trænet til værtsrollen i 20 år som quizmaster.

Christian Degn rejste rundt med ejendomsmæglere i programmet 'Hammerslag'. Efter optagelser om aftenen holdt de 'Hammerslag after dark', hvor Christian Degn var quizmaster Foto: TV2

Christian Degn har lavet quizzer på Smukfest i Skanderborg og har også opskriften på det perfekte spørgsmål.

- Det perfekte spørgsmål er der, hvor flest mulige er med, og alle har svaret lige på tungen. Lige der, hvor hjernen koger over for at hente svaret. Jeg kan blive så glad over øjeblikket, hvor svaret kommer frem, siger Christian Degn.

Men det perfekte spørgsmål kan også være det spørgsmål, der udløser førstepræmien. Hvis man vel og mærke kan svare på det.

Ny vært - ny livline

'Hvem vil være millionær?' har tidligere været sendt på TV 2, men i anledning af programmets 20-årsjubilæum, vil det fremover bliver sendt på TV 2 Charlie. Programmet vil også fokusere på at have én gæst i stolen i stedet for par.

Men det er ikke de eneste nyheder, som programmet disker op med.

Tidligere har deltagerne kunnet trække på tre livliner, når spørgsmålene blev for svære. De kunne spørge publikum, fjerne halvdelen af de potentielle svar og ringe til en ven.

Jeg vil simpelthen ikke kunne bære, hvis jeg kom til at ødelægge en kæmpe gevinst for et andet menneske. Christian Degn, kommende vært på Hvem vil være millionær

Nu kommer der en livline mere, hvor Christian Degn kan få en afgørende betydning for quizzens udfald. Deltagerne kan nemlig spørge værten om hjælp. Uden at vide, om Christian Degn kan svare rigtigt. Han må nemlig ikke give nogen antydning af viden om spørgsmålet, før deltageren er sikker på, at han eller hun vil bruge livlinen.

Brødrene Anders og Peter Lund Madsen er de eneste, som har vundet en million to gange i 'Hvem vil være millionær'. Her ses de med den tidligere vært Jes Dorph. Foto: TV2

Han kender ikke spørgsmålene, før de dukker op på hans skærm i showet.

- Jeg har tænkt rigtigt meget på, at jeg kan give det forkerte svar, som gør, at deltageren mister en masse penge. Jeg vil aldrig sige, at jeg ved noget med 100 procents sikkerhed. Jeg vil simpelthen ikke kunne bære, hvis jeg kom til at ødelægge en kæmpe gevinst for et andet menneske, siger Christian Degn.

Han er overbevidst om, at det vil give en sjov kant til programmet. Han betegner sin paratviden som "gymnasiegod", men indrømmer, at han ofte vinder, når han spiller spil med paratviden.

'Hvem vil være millionær' har premiere i oktober på TV 2 Charlie.