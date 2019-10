Seer tog tågebillede i Silkeborg – gav flashback til San Francisco

Da Jakob Rønnow Markussen fra Silkeborg boede i San Francisco i Californien, nød han ofte synet af den karakteristiske tåge fra bugten.

Derfor var det også tæt på at være rent deja-vu, da han onsdag morgen var ude for at lufte sin hund Rosa på en bakke i den nordvestlige del af Silkeborg.

- Jeg fik helt flashback tilbage til San Francisco, når tågen kom ind over byen, og kun de høje bygninger stak op, siger han.

Egentlig havde han tænkt sig, at han ville fotografere Silkeborgs nye vartegn, det 70 meter høje højhus Papirtårnet, men morgendisen havde lagt sig som en tyk sky hen over byen, så kun toppen ragede en lille smule op i solopgangen.

Uden nærmere overvejelser skød han derfor udsigten, som den var.

- Jeg tænkte ikke over, hvor flot det var, da jeg tog billedet. Men da jeg så det, opdagede jeg, hvor betagende, det var, siger han.

Oversvømmelser giver tåge

Det klare vejr og de rolige vindforhold, som vi havde natten til onsdag, er de typiske ingredienser til tågedannelse.

Det får nemlig temperaturen til at falde betydeligt, og så kan luften ikke indeholde lige så meget fugtighed.

Ved Silkeborg har man både søer og en oversvømmet Gudenå, som tilfører fugtighed til den kolde luft. Resultatet er tåge.

I morgentimerne løfter tågen sig til lave skyer, og det er netop det Jakob Rønnow Markussen har fanget på billedet. Papirtårnet ventes klar til indflytning til næste år. Det er markant højere end Silkeborgs hidtil højeste hus på 45 meters højde.

Nordsiden af Golden Gate Bridge med San Farncisco i baggrunden. Foto: Justin Sullivan / Scanpix Denmark

Tåge ved Golden Gate Bridge i San Francisco

San Francisco er kendt for tåge, som dannes på grund af et sammenspil mellem det varme klima og det relativt kolde vand omkring byen.

Når varm fugtig luft nedkøles over det kolde vand, som er både vest, nord, og øst for byen, så kan luften ikke indeholde lige så meget vand som tidligere. Derfor kondenserer fugtigheden i luften til tåge og lave skyer.

Et yndet sted at se tågen og de lave skyer i bevægelse, er ved Golden Gate Bridge.

Broen fra 1937 var længe verdens længste hængebro og er sidenhen blevet et symbol på San Francisco. Broens pyloner er 220 meter høje, og står ofte alene over tågen.

Storebælt med lave skyer. Webcam fra pylon, som er i 254 meters højde. Foto: Webcam fra Pylon / TV 2

Det billede behøver man dog ikke at tage til Californien for at se. Man kan nogle gange også se Storebæltsbroen indhyllet i tåge og lave skyer, men det er slet ikke så hyppigt som i San Francisco.

