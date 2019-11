Tusinder snydt af falsk julebillede

- Skal vores juletraditioner slettes?

Sådan lød det mandag i et Facebook-opslag fra en nyoprettet Facebook-bruger med navnet "Hanne Lisbeth Knudsen".

Vi ikke har rørt ved juletraditionerne. Jens Juul Nielsen, informationsdirektør i Coop

I opslaget var der vedhæftet et billede af en butikshylde i Fakta med 'Vinterfest-mænd', 'Chokolade Vintermænd' og 'Vinterfestblanding'.

Sådan så Hanne Lisbeth Knudsens opslag ud, da det blev postet mandag. Foto: TV 2

Jul var med andre ord blevet erstattet af vinter.

Opslaget gik i løbet af mandag aften og tirsdag viralt.

Flere end 4300 personer delte det, og i kommentarfeltet rasede flere brugere mod Fakta og opfordrede til boykot. Tonen i kommentarfeltet, var meget hård, fortæller Kaare Sørensen, der er digital udviklingsredaktør på TV 2.

- Hvis man kigger på de tekster, som folk skrev, når de delte, så blev der hældt rent brændstof på et bål. Det var meget hadske udmeldinger, der fulgte med delingerne, siger han.

Falsk historie

Men billedet og historien om 'Vintermænd' er falsk.

Fakta og alle øvrige Coop-butikker sælger 'Julemænd', 'Chokoladejulemænd' og 'Julefestblanding'.

Det slår Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, fast over for TV 2.

- Vi ikke har rørt ved juletraditionerne, siger han.

Her ses et af de få andre opslag, som Hanne Lisbeth Knudsen nåede at dele, inden profilen blev lukket. Foto: Screendump / TV 2

Falsk profil

Efter historien blev delt og kommenteret i et væk, blev Hanne Lisbeth Knudsens profil slettet fra Facebook omkring klokken 15 tirsdag.

Ifølge Kaare Sørensen var profilen efter alt at dømme falsk, og personen bag den havde spredt fake news.

- Profilen bærer alle karakteristika af en falsk profil. Den er ny, har kun liket nogle få ting, og den havde kun to opslag, hvoraf af det ene var det her opslag, som gik viralt. Hele opbygningen af teksten var designet til at blive delt og skabe den her form for ballade. Læg mærke til, at det ikke var Fakta i for eksempel Billund, der blev talt om det. Det var bare en eller anden Fakta, siger han.

Pludselig blev Fakta rost

Inden profilen blev slettet, skete der en markant ændring i opslagsteksten.

Fra at have harceleret over 'Vintermænd' blev teksten pludselig redigeret anderledes positiv.

Fakta blev rost, og Hanne Lisbeth Knudsen talte nu om god julestemning i butikken.

- Her er der fyldt med julechokolade, skrev hun blandt andet.

TROLLING Merriam-Websters ordbog definerer en troll som en person, der ophidser andre ved for eksempel at skrive provokerende, usande og/eller irrelevante ting på internettet. Engelsksprogede medier bruger betegnelsen 'russiske internet-trolls' om de mennesker i Rusland, der spreder falske historier på sociale medier. Bliver ofte oversat til internettrolde på dansk, men der er usikkerhed om, hvorvidt begrebet har noget med trolde at gøre. Oprindelsen kan også være fiskeribegrebet trolling, som går ud på at lokke og indfange fisk med liner, som trækkes efter en båd, der langsomt sejler fremad.

Kaare Sørensen mener, at ændringen kan være en del af en "trolling-leg".

- Trolle lever for at skabe ballade. Når de ændrer teksten i et opslag, er det et forsøg på at lave gøgl i gaden.

Falsk historie fra Netto

Historien om 'vintermænd' er ikke ny.

Faktisk gik et lignende falsk opslag fra Netto også viralt mandag.

I dag bragte @24NYTdk en historie om Netto, der tilsyneladende skulle kalde julen for vinterfest på prisskilte. Billedet var tilsendt af en læser og var angiveligt taget i Aabybro. Problemet er blot, at billedet er manipuleret. Ganske enkelt. Vildt og lidt skræmmende. #dkmedier pic.twitter.com/HTtvsN54Kk — Kasper Reggelsen (@KasperReggelsen) November 18, 2019

I den forbindelse fandt pressechef i Salling Fondene, Kasper Reggelsen, frem til, at billedet, der var brugt i Netto-opslaget, stammede fra 2015.

På det originale billede var vinter ikke nævnt med et ord, men på det nye hed pebernødder nu 'Vinterfestens Pebernødder.'

I weekenden trak en tredje historie også overskrifter.

Den stammede fra Føtex, der havde introduceret en ny 'Vinterbolle'. Her anklagede brugere på Facebook supermarkedet for at tage særlige hensyn til islam. Føtex sælger dog fortsat en julebolle, selvom sortimentet er udvidet med vinterbollen.

Håber julefreden sænker sig

Hos Coop har dagens falske historie givet lidt travlhed på både deres egen Facebook-side og ved telefonerne.

De har dog ikke anmeldt Facebook-opslaget eller tænkt sig at gå videre med det. I stedet håber de på, at roen nu vil sænke sig omkring den falske historie.

- Vi håber, at julefreden sænker sig nu, og så opfordrer vi folk, der laver den form for fake news til at stoppe. Og så håber vi, at folk forholder sig mere kritisk til det, som de ser på de sociale medier, siger Coops informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, til TV 2.

Ifølge Kaare Sørensen er det et stort problem for Facebook, at falske historier har så let ved at sprede sig på platformen. Han vurderer, at opslaget på grund af sine mange delinger er nået ud til flere 100.000 mennesker.

- Det bliver mere og mere tydeligt, at størstedelen af denne her slags misinformation spredes via Facebook. Samtidig viser en historie som denne, hvor utrolig nemt det er at få folk til at deltage i debatten, når de føler sig uretfærdigt behandlet.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Facebook, men uden held.