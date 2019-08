Tropenat flere steder - så vildt og varmt var nattens uvejr

Tusindvis af lynnedslag, adskillige skybrud og udbredt tropenat. Det er blot nogle af de ord, der beskriver vejret tirsdag aften og natten til onsdag. Et vejr, som meget vel kan karakteriseres som et uvejr.

Og det har holdt mange danskere vågne. Enten på grund af høje temperaturer og fugtig luft eller lyn og torden uden for vinduerne.

Varm luft og varmt hav gjorde det lummert ved kysterne

Efter en rekordvarm tirsdag med op til 31,1 grader i København var der lagt op til en varm nat. Temperaturen har flere steder ikke været under 20 grader natten igennem, og dermed er der tale om en tropenat.

Tre lyn på 30 sekunder fanget i et billede fra Als set mod Fyn. Foto: Privatfoto

Både Jylland, Sjælland og Bornholm har haft en tropenat, og mange andre steder i landet har det også været ganske varmt. Især ved kysten, hvor det lune havvand holder temperaturen oppe.

Varmest var det i Rønne med 21,6 grader som laveste temperatur, og herefter følger Nexø med 20,6 grader, Hammer Odde og Kastrup med 20,3, Hvide Sande med 20,2 og Sønderborg og Kegnæs med 20,0 grader.

Det skal bemærkes, at DMI ikke anvender målingerne fra Sønderborg og Rønne om sommeren, da de kan have en tendens til at måle for høje temperaturer om eftermiddagen, når solen bager, men om natten måler de med stor sandsynlighed korrekt.

Nordjylland fik mest regn på kort tid

Resultatet af varmen og fugten var, at der i kombination med kold luft i mange kilometers højde blev dannet talrige byger.

Lyn forgrener sig ud langs undersiden af toppen på en bygesky over Aalborg. Foto: Privatfoto

Bygerne var kraftige og med torden, og i henhold til Forsikringsvejret og målinger fra Klimatilpasning.dk var der skybrud i et stort område omkring Aalborg, Viborg og Kjellerup samt ved Brande og omkring Brædstrup nordvest for Horsens.

På Sjælland var der skybrud i et større område omkring Holbæk, og vurderet ud fra radar og lyn har der sandsynligvis også været skybrud andre steder.

Det kraftigste skybrud havde man i henhold til tilgængelige målinger i Aalborg med 24,6 millimeter på blot en halv time, og man fik 33,4 millimeter i alt i forbindelse med bygen, som ramte tirsdag aften.

Lynet slår ned nær Horsens lige omkring solnedgang tirsdag aften. Foto: Martin Kring / Seerfoto

DMI melder om 2.140 lynnedslag i Danmark frem til onsdag morgen, og i henhold til det norske meteorologiske institut har der samlet set været mere end 20.000 lyn på himlen over og omkring Danmark.

Uvejret er ikke ovre endnu, for hen over onsdag formiddag er bygerne blusset op igen over Sjælland og i særdeleshed København, og natten til torsdag er der igen udsigt til torden og tropevarme.