Trods skyet tirsdag - her kan man få lidt sol og næsten 20 grader

Lad det være sagt med det samme: Det meste af tirsdagen vil byde på gråvejr, lidt dis og for manges vedkommende nok relativt kedeligt vejr. Derudover kan der i perioder også falde let regn eller finregn, som er nok til at gøre turen til arbejde våd.

Ikke desto mindre er der - i bogstaveligste forstand - også lyspunkter på en grå tirsdag.

I dagens løb kan det nemlig begynde at klare en smule op i den sydvestlige del af Jylland, hvor solen efterhånden kan få mulighed for at skinne. Det bliver ikke fra en skyfri himmel, og i perioder vil der også være skyer på himlen.

Vejrsituationen tirsdag eftermiddag. I den sydvestlige del af Jylland er der mulighed for lidt opklaring og temperaturer, der kan nærme sig 20 grader. Foto: TV 2 Vejret

Men når og hvis solen kommer frem, så kan temperaturerne hurtigt stige. Kombinationen af lun luft, der blæser op over den sydlige del af Jylland fra Tyskland, og mulighed for solskin kan få temperaturen til at stige til 18-19 grader i den sydvestlige del af Jylland.

Mandag nåede temperaturen 19,9 grader i Vester Vedsted ved Vadehavet, og det samme kan ske tirsdag. I resten af landet fortsætter det derimod med at forblive skyet og mildt - mens man på Bornholm måske også kan få solen at se.

Samme vejrtype fortsætter indtil fredag, hvorefter et vejrskifte med køligere luft, mere blæst og regnvejr kommer til at dominere vejret.