Trods kokainrus og nat i detentionen – Hugo Helmig skal spille i 'X Factor'

De sidste dage har været turbulente for Hugo Helmig.

Natten mellem fredag og lørdag tilbragte han i detentionen, fordi han var kraftigt påvirket af kokain. Og efterfølgende måtte han aflyse en koncert lørdag aften i Vejle.

Den 20-årige sanger har aflyst endnu en koncert på fredag på den turné, der skal promovere hans nye album, 'Juvenile'. Men denne gang er det af en mere positiv årsag.

For i stedet for at stå på scenen i Hørsholm, som det var planen, går han på scenen med en gæsteoptræden i 'X Factor' på TV 2.

Et tilbagefald

Ifølge hans manager var episoden i weekenden ikke første gang, Hugo Helmig har taget kokain.

Det er derimod sket flere gange i løbet af det seneste år, og derfor begyndte han i januar i misbrugsbehandling.

Hugo Helmig er i behandling, og han og hans management håndterer hændelsen med stor alvor. Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør, TV 2

Det har ifølge Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på TV 2, været medvirkende til, at man ikke har valgt at aflyse den unge sangers tv-optræden på fredag.

- Hugo Helmig er i behandling, og han og hans management håndterer hændelsen med stor alvor, åbenhed og beklagelse. Derfor har vi besluttet at holde fast i vores aftale, siger hun.

Stor opbakning

I løbet af weekenden var det kun Helmigs manager, Jacob Sørensen, der udtalte sig om sagen, men søndag aften tog den unge Helmig selv bladet fra munden i et opslag på Instagram.

- Tusind tak for alt den kærlighed og forståelse, jeg har modtaget de sidste for dage. Jeg er dybt taknemmelig, skriver han blandt andet i opslaget, der i skrivende stund er liket mere end 7000 gange.

Den støtte, han skriver om, kommer både fra fans, andre kendte og hans mor, Renee Toft Simonsen.

- I dag holder vi hjertet åbent hjemme hos os, skrev hun søndag.

Også tv-værten Anders Breinholt har udtrykt sin støtte med ordene:

- Uanset hvad…. En ekstra chance.

- Det er dumt at tage stoffer

Hos TV 2 er underholdningsredaktør Dorte Borregaard glad for den opbakning, Hugo Helmig har fået.

Samtidig lægger hun ikke skjul på, at det ikke er uden overvejelser, at hun lader en person, der har problemer med ulovlige stoffer, deltage i et stort underholdningsprogram med mere end en million seere.

- Det er dumt at tage stoffer, og det er ulykkeligt, når unge mennesker roder sig ud i den slags, siger hun.