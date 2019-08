Tre personer skal føre Jysk-imperiet videre

Lars Larsens sko bliver ikke nemme at fylde ud, men dynekongen havde ved sin død sikret sig, at der er styr på magtfordelingen i livsværket.

Tre nøglepersoner får således ansvaret for selve driften og de taktiske og operative beslutninger i Jysk efter Larsens død.

- Det er hans nærmeste fortrolige og folk, han havde tillid til, siger Leif Beck Fallesen, erhvervskommentator på Politiken.

Jan Bøgh

Administrerende direktør i Jysk Nordic er Jan Bøgh, og han har ifølge Leif Beck Fallesen kørt driften i Jysk aldeles glimrende.

Han har været ansat i Jysk i 24 år, hvor han er steget støt i graderne, indtil han i 2000 blev udnævnt til administrerende direktør.

Når dynekongen fik en god ide, har det de sidste mange år været Jan Bøgh, der har sørget for, at den blev eksekveret i praksis.

De to havde derfor et tæt parløb, og de delte holdninger til forretninger.

Særligt når det kommer til ordentlighed og sparsommelighed.

Jacob Brunsborg

Blodsbånd havde en betydning for Lars Larsen, hvad angår, hvem der skulle overtage magten i Jysk efter ham. Men det var ikke altafgørende.

Siden teenageårene havde sønnen Jacob Brunsborg været kørt i stilling til en toppost i Jysk, men efterhånden nåede familien frem til en konsensus om, at sønnen ikke var den rette til at overtage dynetronen.

I 2016 sagde Lars Larsen til Berlingske:

- Jeg har set nok elendigheder omkring de gamle systemer, hvor det altid er den førstefødte, der skal overtage en virksomhed. Og det ville da være meget mærkeligt, hvis det lige skulle være den bedste.

I stedet blev det besluttet, at sønnen skulle fokusere på bestyrelsesarbejde i Jysk-koncernen. Og da Lars Larsen trak sig som bestyrelsesformand for Jysk Holding i juni, overtog sønnen som planlagt formandsposten. Skønt det var tidligere end ventet.

Hans Henrik Kjølby

Hans Henrik Kjølby har i forretningsregi været en af Lars Larsens tætteste samarbejdspartnere gennem tre årtier.

Han kom til Jysk i 1987 – blot otte år efter at Lars Larsen åbnede sin første butik. Dynekongen fandt ham flittig og dygtig og tog ham ofte med på råd. 'Lars Larsens regnedreng' bliver han også kaldt.

I kraft af sine evner tog Lars Larsen ham med ombord i bestyrelserne i sine virksomheder. Således er Hans Henrik Kjølby forbundet med Lars Larsen i 108 selskaber, ifølge erhvervsdatabasen Biq.

Lars Larsens tillid til Hans Henrik Kjølby blev understreget, da han i 2016 tog sin 'regnedreng' med ind i bestyrelsen i den magtfulde Lars Larsen Jysk Fond.

Særlig selskabskonstruktion skal beskytte mod familien

Jysk-butikkerne udgør langt størstedelen af Lars Larsens eftermæle, men erhvervsmanden havde også gang i andre forretninger. Eksempelvis Himmerland Golf & Spa Resort.

Alle Lars Larsens forretningsgrene er dog i sidste ende ejet af Jysk Holding, og det er dermed denne bestyrelse, der tager de strategiske beslutninger. Det vil sige bestyrelsen i Jysk Holding afgør, hvad der er bedst for Jysk-koncernen på den lange bane.

Udover formand Jacob Brunsborg består bestyrelsen af Kristine Brunsborg, Mette Brunsborg, Hans Henrik Kjølby og Lars Larsens mangeårige advokat Uffe Baller.

Jysk Holding er familiejet, og foruden afdøde Lars Larsen tæller ejerne:

Line Hansen Brunsborg

Søren Hansen Brunsborg

Kristine Birk Brunsborg

Mette Brunsborg

Jacob Brunsborg

Christian Birk Brunsborg

J.S. REKLAME. ÅRHUS ApS

Men Lars Larsen har villet sikre sig, at den retning, der bliver udstukket, udelukkende er ud fra Jysks interesser.

Derfor oprettede han i 2016 Lars Larsen Jysk Fond, der ejer én procent af Jysk Holding. Og Jysk-stifteren har villet det sådan, at det er fonden, der skal have den ultimative magt over, hvad der bliver besluttet i Jysk.

Det betyder, at hvis uenigheder opstår blandt bestyrelsen i Jysk Holding, vil fondens bestyrelse trumfe en beslutning igennem.

I bestyrelsen i Lars Larsen Jysk Fond sidder:

Kristine Brunsborg

Hans Henrik Kjølby

Uffe Baller

Vagn Iversen

Derudover sikrer fondens vedtægter, at 90 procent af overskuddet i Jysk Holding geninvesteres i Jysk. De resterende ti procent bliver som udgangspunkt udbetalt til ejerne.

Om formålet med denne konstruktion har Lars Larsen til Berlingske fortalt:

- Jysk er også mit barn. Den skal også have sin del af arven. Og den får langt den største del. Det er i fuld forståelse med mine to børn. De skal nok få, så de lever godt, det er der ingen problemer i. Men de skal acceptere, at det først og fremmest er Jysk, der skal bruge økonomien for at få os gjort worldwide.

Lars Larsens sidste vilje er ikke uden problemer

Tanken med at holde familiens interesser adskilt fra Jysks er grundlæggende god, lyder det fra Leif Beck Fallesen, erhvervskommentar på Politiken.

Men hvis man ser på, hvilke personer der efter Lars Larsens død sidder i de forskellige bestyrelser, er der alt for mange gengangere knyttet af familie- og venskabsbånd.

- Det er en tantebestyrelse. Det vil sige, at der ikke er tale om professionelle bestyrelser, men nogle som udelukkende består af familie og gamle golfvenner. Men det er helt bevidst fra Lars Larsens side. Da han levede, gad han ikke diskutere for meget med sin bestyrelse, siger Leif Beck Fallesen.

Selvom Jysk vokser hvert år, økonomien er stærk, og man har en god topchef i Jan Bøgh, så haster det med at få sat en professionel bestyrelse sammen, hvis det står til erhvervskommentatoren.

- Min holdning er, at de i hvert fald skal have hentet en professionel ind udefra som bestyrelsesformand i fonden, der kan overtage pladsen fra Lars Larsen, siger han.

Han ser gerne, at det bliver én med kendskab til detailbranchen og hvis muligt med et mod og et tæft for købmandskab, der minder om stifterens.

- Den største fare for Jysk er, at de ikke længere tør satse - at de bliver for defensive. For så risikerer de at miste det momentum, som gennem alle årene har ført Jysk til succes og vækst, slutter Leif Beck Fallesen.