Tove på 94 er Danmarks nok ældste shelter-bruger

Det er blevet populært at have et shelter i baghaven, men det er ikke kun børnefamilier, der har kastet kærligheden på de tømmerbyggede luksusbivuaker. TV 2 Vejret har besøgt Danmarks formentligt ældste aktive shelterbruger, den 94-årige Tove Frost fra Mårslet syd for Aarhus.

Tove Frost har altid holdt af at sove ude og havde længe drømt om at få sit egen shelter til baghaven. Derfor gik hun på nettet og fandt den helt rigtige model hos Herning Savværk. De kunne dog kun give hende en nedslående besked. Drømmeshelteret kunne hun sagtens få … om to år.

Men så hørte savværket, hvor gammel hun var.

- Jeg tror, vi bestilte det tirsdag, og det kunne komme næste mandag, Jeg skulle jo gerne have det, inden jeg falder om, har de nok tænkt, siger hun med et grin.

Bruges ikke i regnvejr

Og som lovet fik hun sin shelter den 2. september. Nu har hun taget det i brug til både nattesøvn og middagslur.

- Det er vist femte eller sjette gang. Det kommer an på vejret. Jeg kommer ikke, hvis det regner om aftenen. Hvis vejrmeldingen siger det. Jeg vil ikke gå herned i nattøj og slåbrok i øsregnvejr, fortæller hun.

Tove Frost forlod seminariet i 1950 og arbejdede som lærer, indtil hun blev tvunget på pension som 71-årig. Det var ikke med hendes gode vilje, men sådan var reglerne dengang, da Aarhus stadig blev stavet med Å, og der var noget, der hed amter.

Tove Frost bruger både shelteret, når hun skal sove middagslur og når hun skal have sin nattesøvn. Foto: TV2

Her 23 år efter at Århus Amt sendte hende på pension, nyder hun fortsat et aktivt liv ude i den friske luft med streg under luft. Hvis det i stedet er vand, der kommer fra oven, bliver hun i tørvejr og sover i sin varme seng.

Til gengæld løfter en let brise oplevelsen ved en nat i shelter.

- Jeg kan godt lide, hvis vinden sådan puster henover hovedet. Det gjorde det også herude i nat. Det skal jeg love for, at det gjorde, siger hun.

Nu hvor den kolde årstid kommer tættere på, overvejer Tove Frost at lukke ned for vinteren, Men kun måske. Den 94-årige kvinde hedder jo ikke Frost for ingenting.