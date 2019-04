Torsdag bliver årets hidtil varmeste: Her kan vi nå 22 graders varme

Torsdag morgen kommer et smalt område med regn henover den sydlige del af Danmark. Det bevæger sig langsomt mod nord, inden det igen efterfølges af tørvejr med mulighed for sol.

På 'bagsiden' af regnvejret strømmer varmere luft frem mod Danmark, og det giver i dagens løb højere og højere temperaturer - især når solen igen får lov til at varme jorden op.

Allerede i formiddagstimerne når temperaturerne over 15 grader. Først på eftermiddagen vil temperaturerne flere steder i Danmark nå 20 graders varme.

Torsdag bliver årets hidtil varmeste dag

Den varme luft strømmer op over Danmark i en svag sydøstlig vind, og det betyder, at det bliver varmest i den nordvestlige del af de enkelte landsdele.

Undtagelsen er dog i det sydvestlige Jylland, hvor det torsdag bliver aller varmest. Det skyldes, at varm luft fra det nordlige Tyskland blæser op over Sydjylland uden først at blive kølet af over havet.

Højeste temperaturer torsdag eftermiddag. I det sydvestlige Jylland kan temperaturen endda stige til 22-23 graders varme. Foto: TV 2 Vejret

Det er derfor også i Sydjylland, at temperaturerne i dagens løb kan stige til 22 eller måske endda 23 graders sommervarme.

Det vil i så fald gøre torsdag til årets hidtil varmeste dag, der vil overgå de 21,2 grader der blev målt i Isenvad i lørdags.

Koldere ved kysterne

Det vil være betydeligt koldere ved kysterne, som det næsten altid er tilfældet i forårsmånederne. Især i eftermiddagstimerne, hvor der flere steder kan opstå søbrise. Det er et fænomen, hvor en kølig vind fra havet blæser ind mod kysten, og derved sænker temperaturen betydeligt.

Derfor vil man kunne opleve store forskelle i temperaturen, afhængig af om man befinder sig tæt ved kysten eller blot lidt inde i landet.

Det klarer også op fra syd, og så kommer der efterhånden solskin til de fleste, selvom det ikke bliver fra en helt skyfri himmel. Foto: TV 2 Vejret

Fredag bliver det endnu varmere

Får man ikke mærket torsdagens varme, så er der endnu mulighed for det fredag - her bliver det blot endnu varmere.

Prognoserne, der er til rådighed torsdag morgen, viser at temperaturen kan stige til sommerdagsgivende 25 grader. Det vil potentielt gøre fredag til en usædvanlig tidlig sommerdag.