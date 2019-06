Toprytter er 'decideret skræmt' over reaktioner efter dødsfald ved cykelløb

Dansk cykelsport blev i sidste uge ramt af en tragedie, da den 18-årige landsholdsrytter Andreas Byskov Sarbo afgik ved døden.

Fredag formiddag blev han under det danske ungdomsløb Tour de Himmelfart ved Odder påkørt af en bilist, der var kørt forbi afspærringerne. Lørdag blev Sarbo erklæret død.

Michael Mørkøv fortalte søndag til TV 2, at han dagligt må frygte for sit liv, når de træner på de danske veje.

Den 34-årige cykelrytter har fulgt med i brugerkommentarerne på TV 2 Nyhedernes Facebookside om dødsfaldet, hvor flere peger på cyklisterne som de skyldige frem for bilisterne.

- Jeg bliver altså decideret skræmt over de mange mennesker, der her på Facebook kan finde på at kommentere på en ung mands tragiske dødsfald med henvisning til, at “vi” cykelryttere selv er ude om det. “Vi” kan jo bare lade være at lege Tour de France, skrubbe ind på cykelstien, køre på række og ikke være til gene for bilister.

- Det er en utrolig farlig og egoistisk holdning at have til sine medmennesker. ”Vi” cykelryttere vil altid være den svage trafikant og derfor aldrig have en chance, hvis den tilgang til verden får lov til at gå upåtalt hen, skriver Michael Mørkøv i et opslag på sin Facebookside.

Ulykken skete under cykelløbet Tour de Himmelfart, hvor en bilist af uvisse årsager var kommet forbi afspærringen.

Spyttet på og forsøgt afsporet

Han forklarer, at han og hans kollegaer ynder at køre side om side, når de træner, fordi det tvinger bilisterne til at orientere sig før en overhaling.

Det er nemlig ifølge Mørkøv en anden sag, når han og andre kører alene på vejene, eller rytterne kører på en lang linje.

- Alt for ofte sker det, at en bagfra kørende bil maser sig forbi uden så meget som at lette på gassen eller vige én millimeter. Trækket alene fra en bil tæt på er farligt. Og jeg og mange andre oplever ind imellem, at det er tæt på at gå galt, at folk bliver spyttet efter, sprinklet efter, ja, sågar forsøgt afsporet. Jeg har selv oplevet alle nævnte chikaner, skriver Mørkøv.

Tilbage i 2017 skrev Michael Mørkøv en klumme på TV 2 SPORT i kølvandet på to fatale ulykker på to dage i cykelsporten, hvor han også efterspurgte større respekt fra bilister.

Den 21-årige amerikaner Chad Young omkom efter et styrt på en nedkørsel i Tour of the Gila i USA, mens den italienske veteran Michele Scarponi blev dræbt efter et sammenstød med en varebil på en træningstur.

Efter den tragiske dødsulykke blev der lagt blomsterbuketter ved det sted, 18-årige Andreas Byskov Sarbo blev ramt af en bil.

Rytterne har også et ansvar

Mørkøv kigger dog også indad.

- Om nogen ved jeg, at vi blandt os cyklister har rigtigt mange, der kører alt for vanvittigt i trafikken. Folk, som breder sig på vejen og ikke respekterer deres medtrafikanter. Som skræmmer både fodgængere og bilister med en alt for aggressiv kørsel. Det er først og fremmest jer, som jeg håber, dette budskab vil nå, skriver Mørkøv.

- Vi cyklister bliver simpelthen nødt til at tænke mere på hinanden og på, hvad vi efterlader os af spor i trafikken. Det er en skændsel for os alle at se grupper køre tre og fire ved siden af hinanden, uanset om det er på en cykelsti, en stor vej eller en lille vej. Når der er mulighed for at benytte en cykelsti, skal den selvfølgelig benyttes.

Tour de Himmelfart arrangeres af Odder Cykelklub. Det er ifølge Odder Kommune et af Europas største cykelløb for drenge og piger i alderen 9-18 år.

Uheldet skete på tredje etape, der efterfølgende blev aflyst.

Andreas Byskov Sarbo kørte for Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior. Han var et stort cykeltalent, der i maj vandt fjerde etape i Course de la Paix, der også er kendt som fredsløbet. Det er et af verdens største etapeløb for U19-ryttere.

Herunder kan du læse Michael Mørkøvs Facebookopslag i fuld længde.