Tørke aktiverer det nationale beredskab

Myndighederne har som følge af den vedvarende tørke samt udsigt til hedebølge i Danmark samlet en række råd og anvisninger til borgerne.

Varmen ligger som en dyne over Danmark, og der er intet i sol, måne og stjerner, der tyder på, at hedebølgen stopper inden for de næste par uger trods udsigter til regn i slutningen af denne uge.

Myndighederne har længe fulgt den ekstraordinære vejrsituation tæt, og derfor har man nu valgt at samle myndighederne og aktivere National Operativ Stab (NOST).

Det fortæller Per Jensen, som er vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og stabschef i NOST.

- De danske myndigheder har fået mange henvendelser fra borgere, som er i tvivl om, hvordan de skal forholde sig, og hvilke regler der gælder i de ekstraordinære vejrforhold. Derfor har vi sammen lavet en fælles udmelding, hvor borgerne kan finde svar på deres spørgsmål.

03:32 VIDEO: På landsplan er der normalt fem brande om dagen på denne årstid, mens der lige nu er op imod 40 dagligt. Det mærker vi også her i Østjylland. For eksempel har de på brandstationen i Hørning allerede været kaldt ud til 80 brande i år, mens de i hele i 2017 kun rykkede ud 82 gange. Luk video

NOST aktiveres sjældent

Staben bliver normalt kun indkaldt, hvis der er opstået en national krise - eller der er risiko for en national krise - hvor myndighederne har behov for at koordinere deres indsats på landsplan.

NOST er nu i stabsberedskab - og endnu ikke i fuldt operationsberedskab.

- Der er tale om rettidig omhu. Vi har set, hvad der er sket i vores nabolande, Sverige for eksempel med skovbrandene. Derfor har vi vurderet, at der er behov for at koordinere opgaverne, siger Per Jensen til Ekstra Bladet.

I NOST, der som udgangspunkt ledes af Rigspolitiet, indgår repræsentanter for relevante myndigheder på lige fod.

Staben består af repræsentanter for en fast kreds af myndigheder, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Værnsfælles Forsvarskommando, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Udenrigsministeriet.