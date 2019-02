Tocifrede varmegrader i sigte: Sådan bliver vejret i vinterferien

Er du træt af regn og blæst, er der gode nyheder i prognoserne. Vejret i vinterferien begynder at smage af forår.

Uge syv ser ud til i det store hele at blive højtrykspræget, så fronter og nedbør holder sig på afstand af Danmark, mens temperaturen kan nærme sig ti grader.

Læs også Dagslængden er øget med to timer, og det har stor betydning for både krop og sind

Onsdag kan blive den varmeste dag. Her har prognoserne ti grader om eftermiddagen i både Jylland, på Fyn og Lolland. Det vil i så fald blive første gang i år, selvom vi var tæt på den 1. januar med 9,5 grader.

Efter en våd og blæsende weekend bliver vejret mildt og overvejende tørt i den kommende uge. Foto: TV 2 Vejret

Fra våd og lavtrykspræget weekend til højtryk

Indtil videre fortsætter det ustadige vejr dog hen over weekenden.

Det betyder mange skyer, perioder med regn og generelt blæsende vejr. Vi ender sandsynligvis med over 20 millimeter regn i denne uge.

En front med udbredt regn passerer hele landet den kommende nat, mens endnu et regnvejr med ret kraftig blæst tager turen hen over landet lørdag.

Læs også Politikere overvejer at bruge penge på pingviner midt i økonomisk krise

Søndag og til dels mandag er vi under indflydelse af et lavtryk med kølig luft og byger, som endda kan være med slud. Men så stabiliserer vejret sig, når et højtryk ser ud til at etablere sig syd for Danmark.

Mildere vinde ser ud til at finde vej til Danmark, og nedbørsmængderne vil generelt være meget afdæmpede.

Det ligner altså et vinterferievejr, hvor man sagtens kan opholde sig udendørs - endda uden at skulle i det varme og tunge vintertøj.

Hvordan vejret så bliver i anden runde af vinterferien i uge otte - og endnu senere i bornholmernes vinterferie i uge 10 er til gengæld usikkert.

Til gengæld går det hurtigt med lysere tider. For hver dag, der går, får vi fem minutters yderligere dagslys forærende.