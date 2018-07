Midt i tørken: Tirsdag kan ende med tordenvejr og skybrud

Mandag nåede temperaturen for første gang i år over 30 grader, og tirsdag er der endnu en meget varm og frem for alt lummer sommerdag i vente.

Tirsdagen begynder med solskin til de fleste, der dog især i de nordlige og østlige egne kan være noget sløret, mens temperaturerne allerede tidligt på formiddagen ventes at runde de 25 grader.

Skyerne skyldes et mindre lavtryk og en svag frontzone, der bevæger sig frem mod Danmark østfra.

Igen op til 30 grader

I løbet af eftermiddagstimerne stiger temperaturerne til mellem 25 og 30 grader landet over, og det kan især i den nordlige og østlige del af Jylland og på dele af Fyn og Sjælland udløse nogle tordenbyger.

Det er nærmest umuligt at sige, præcist hvor tordenbygerne slår til, men der hvor de rammer, kan man lokalt få store mængder regn på kort tid.

Vinden op igennem atmosfæren er nemlig meget svag, og derfor vil bygeskyerne ikke bevæge sig meget, men i stedet kaste regn af sig over det samme område i længere tid.

Det er i de markerede område, at risikoen - eller chancen om man vil - for lokale tordenbyger er størst, men selv i dette område vil de fleste komme til at opleve tørt og meget varmt vejr. Foto: TV 2 Vejret

Helt lokale skybrud kan lindre tørken

Derfor er det ikke umuligt, at man helt lokalt kan opleve et skybrud og dermed altså lindre tørken en smule.

Langt de fleste af os vil dog komme til at opleve endnu en tørvejrsdag med gode muligheder for solskin og frem for alt meget varmt vejr, og for landet som helhed fortsætter tørken ufortrødent.

Nogle steder i Midt-, Nord- og Østjylland har man ikke fået en dråbe regn siden den 16. juni.