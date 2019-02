Tiger fra østjysk dyrepark dræber sjælden tiger i London Zoo

Et forsøg på at parre to truede sumatratigre i ZSL London Zoo er gået frygtelig galt.

For ti dage siden blev hantigeren Asim bragt fra Ree Park Safari på Syddjurs til den zoologiske have i London i håbet om, at han ville være den perfekte mage for havens huntiger, Melati.

Men fredag må London Zoo meddele, at hantigeren har dræbt Melati ved deres første møde, skriver britiske medier.

Den zoologiske have havde ellers taget sine forholdsregler, og de to tigre har de første ti dage været adskilt i hver deres indhegning, så de langsomt kunne vænne sig til hinanden.

Zoo-ansatte gik straks i gang med deres forberedte modsvar med at bruge høje lyde, nødblus og alarmer for at forsøge at distrahere parret, men Asim havde allerede overmanden Melati, ZSL London Zoo

Fredag morgen blev tigrene så ført sammen for første gang, og ifølge ZSL begyndte introduktionen som planlagt, hvorefter den hurtigt eskalerede mere voldeligt.

- Zoo-ansatte gik straks i gang med deres forberedte modsvar med at bruge høje lyde, nødblus og alarmer for at forsøge at distrahere parret, men Asim havde allerede overmanden Melati, forklarer ZSL ifølge The Guardian.

Særligt udpeget af eksperter

Det lykkedes til sidst dyrepasserne at få den 'danske' hantiger over i en anden indhegning. Men da dyrlægerne nåede frem til den sårede huntiger, kunne de bekræfte, at hun var død.

- Alle i ZSL London Zoo er fortvivlede over tabet af Melati, og vores hjerter er knuste over denne episode, lyder det i udtalelsen fra haven.

Der var ellers gået et stort arbejde forud for sammenføringen af de to tigre.

Syvårige Asim var blevet udpeget som et match for Melati af eksperter gennem det europæiske program for truede dyrearter (EEP) i håb om at redde arten fra udryddelse. Det anslås således, at der er omkring 400 sumatratigre tilbage i naturen.

Ville sikre artens overlevelse

Den zoologiske have i London var da også rosende i beskrivelsen af Asim, da den ved ankomsten beskrev ham som værende "meget kærlig over for kvinderne i sit liv". Desværre gik det anderledes i mødet med den tiårige huntiger Melati.

Tidligere har Melati fået unger med sin forhenværende partner, hantigeren Jae Jae. De er siden blevet flyttet til andre parker i Europa, skriver The Guardian.

Samme dag, som Asim ankom til London, blev Jae Jae flyttet til en fransk zoologisk have, hvor det er håbet, at han vil starte en ny familie.

- Det er vigtigt, at tigre som Jae Jae og Melati får mulighed for at få unger med andre mager for at sikre genetisk diversitet på tværs af verdens zoologiske haver og ultimativt sikre artens fremtid, skrev ZSL dengang på sin hjemmeside.