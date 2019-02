Tidligere Jehovas Vidne blev instrueret i at overvåge andre

Den religiøse organisation Jehovas Vidner overvåger sine medlemmer for at holde opsyn med, om de overtræder organisationens interne regler.

Sådan lyder kritikken fra David Maagaard, der bor i Randers. Han er tidligere menighedstjener i Jehovas Vidner og fortæller, hvordan menighedens ledere på lukkede møder instruerede i overvågningen.

- Det virkede, som om jeg var en del af en politistyrke, hvor man skulle gå og patruljere medlemmernes gøren og laden, siger han til TV 2.

Man var de ældstes vagthund. Hvis man opdagede noget, skulle man være et godt eksempel i forhold til Jehovas Vidner og sørge for at vise, at man var loyal og trofast overfor hele organisationen og strukturen. David Maagaard, tidligere medlem af Jehovas Vidner

Formanden for Eftertro, en forening for personer, der er kommet ud af et trossamfund, Simon Ørregaard, er også tidligere Jehovas Vidne og genkender det, David Maagaard fortæller.

- Man bliver vejledt i at gå til de ældste (religiøse ledere i Jehovas Vidner, red.), hvis man ser noget, siger han.

Skulle holde øje med om nogen røg cigaretter

I en rundspørge, som TV 2 har foretaget i flere lukkede grupper på internettet for tidligere Jehovas Vidner, skriver 64 procent af de 105 deltagere, at de i deres tid i organisationen er blevet overvåget af andre aktive.

En af dem, der har følt sig overvåget, er 25-årige Ann Celina, der til TV 2 søndag fortæller, at hun blev udstødt på baggrund af en privat samtale, der blev optaget og givet videre til menighedens ledelse.

David Maagaard er ikke overrasket over, at så mange tidligere Jehovas Vidner har oplevet at blive overvåget. Han fortæller, at han selv har været overvåget, ligesom han er blevet bedt om at overvåge andre.

Som menighedstjener var han en slags assistent for menighedens ledere, de såkaldte ældste. På det første lukkede møde med ældsterådet, hvor resten af menigheden ikke var til stede, blev han overrasket over retorikken, fordi han oplevede, at de ældste udstak klare retningslinjer for, at menighedstjenerne skulle holde øje med medlemmerne.

- Ved de almindelige møder i rigssalen (Jehovas Vidners forsamlingshuse, red.), hvor de menige medlemmer kom, blev det ofte pakket ind i bibelcitater og mere favnende beskrivelser. Men når vi kom ind til de her møder, så blev det langt mere konkret, siger David Maagaard, der forlod Jehovas Vidner i 2011.

Menighedstjenerne skulle ifølge David Maagaard blandt andet følge med i, om medlemmer havde overnattende gæster af det modsatte køn, og om folk røg cigaretter.

Det er et angiversamfund. Hvis du ved, at nogen har gjort noget forkert, skal du konfrontere vedkommende med det og sige, "hvis du ikke går til de ældste, så gør jeg det". David Maagaard, tidligere medlem af Jehovas Vidner

Han sammenligner rollen som menighedstjener med at være en del af en politistyrke - han troede opgaven handlede om at assistere menigheden i religiøse gøremål.

- Man var de ældstes vagthund. Hvis man opdagede noget, skulle man være et godt eksempel i forhold til Jehovas Vidner og sørge for at vise, at man var loyal og trofast overfor hele organisationen og strukturen. Det gjorde man som regel ved at samarbejde med de ældste omkring, hvad de forskellige i menigheden gik og lavede, siger David Maagaard.

Hvem er Jehovas Vidner? Stiftet i USA i 1881

Udspringer af kristendommen, men følger sin egen bibeloversættelse

Mener, at Guds navn er Jehova

Menigheder mødes ikke i kirker, men såkaldte rigssale

Dåben sker først efter årelang træning og markerer, at den døbte vil tjene Jehova og menigheden

Har ifølge egne tal over otte millioner medlemmer på verdensplan. I Danmark er der knap 15.000

Styres af et styrende råd med base i New York, USA

Udstødelse sker, hvis et medlem ikke angrer en alvorlig overtrædelse af religionens regler. Familiemedlemmer opfordres til ikke at have kontakt til den udstødte. Kilde: JW.org

Hyrder for guds får

Formanden for foreningen Eftertro Simon Ørregaard, der også er formand for Ateistisk Selskab, har ikke selv erfaring med, at overvågningen i Jehovas Vidner er sat i system af organisationen.

Men han fortæller, at Jehovas Vidner fra barnsben opdrages til at stikke hinanden til de ældste, hvis nogen gør noget forkert.

- Det er et angiversamfund. Hvis du ved, at nogen har gjort noget forkert, skal du konfrontere vedkommende med det og sige, "hvis du ikke går til de ældste, så gør jeg det". Man sikrer sig ved selv at gå til de ældste, fordi det er syndigt at lade være, siger han.

Eksempler på, at medlemmer opfordres til at angive hinanden, kan blandt andet findes i Jehovas Vidners blad Vagttårnet, lyder det Simon Ørregaard:

"En vigtig måde, vi også kan samarbejde på, er ved at bevare menighedens moralske og åndelige renhed, både ved vor egen adfærd og ved at gå til de ældste, hvis vi er klar over, at der er begået alvorlige synder", står der i en udgivelse fra 1992.

- Jehovas Vidner bruger betegnelsen "hyrder" for de ældste og "får" for deres medlemmer. Det er altså de ældste, der skal vogte over flokken, og her er en af funktionerne at holde øje med andre. De ældste kommer på besøg hos folk, de mener, har brug for vejledning, siger Simon Ørregaard.

Jehovas Vidner afviser overvågning af medlemmer

Ifølge de interne regler i Jehovas Vidner skal der være mindst to uafhængige vidner, før et dømmende udvalg af ældste kan tage stilling til en overtrædelse.

Det betyder for eksempel, at sex før ægteskabet skal være overværet af to vidner, før det kan blive en sag. Et faktum, der ifølge David Maagaard er centralt for at forstå, hvorfor Jehovas Vidner kan finde på at overvåge sine medlemmer.

- Hvis der ikke er vidner, og de ikke kan få en indrømmelse fra den, der har lavet overtrædelsen, så har de ingen sag, siger han.

Jeg var kommet ind i det, men jeg brød mig ikke om at være i det. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har haft det sådan. David Maagaard, tidligere medlem af Jehovas Vidner

Jehovas Vidners hovedkontor i Danmark har afvist at stille op til interview med TV 2, men skriver i en mail, at de "ikke overvåger medlemmer af menigheden".

Dette svar giver David Maagaard dog ikke meget for:

- Det passer ikke. Man bliver oplært i at skulle angive og stikke hinanden.

David Maagaard fortæller, at han aldrig selv har angivet nogen til de ældste. I de tilfælde, hvor han har oplevet medlemmer overtræde reglementet, har han taget personlig kontakt til personerne.

- Jeg var kommet ind i det, men jeg brød mig ikke om at være i det. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, der har haft det sådan, siger han.

Hvad må Jehovas Vidner ikke? Jehovas Vidner skal overholde en lange række regler. De må eksempelvis ikke: Fejre højtider som fødselsdage og jul

Have sex før ægteskabet

Være utro

Dyrke oral- og analsex

Tage imod blodtransfusion i forbindelse med behandlinger

Få foretaget en abort

Ryge tobak

Spille hasard

Drikke sig fuld

Flere typer sanktioner

Den strengeste sanktion inden for Jehovas Vidners er udstødelse, hvor menigheden og familien opfordres til ikke at have kontakt til den udstødte.

Ifølge en særlig håndbog for de ældste er det ikke alle overtrædelser, der fører til udstødelse - andre former for tugt såsom offentlige påtaler og irettesættelser i menigheden eller fratagelse af opgaver sker også.

Angrer overtræderen og kan vedkommende overbevise de ældste om, at han eller hun vil forsøge at ændre sit liv, så det igen ligger inden for reglerne, vil vedkommende med tiden kunne blive genoptaget efter udstødelse.

Jehovas Vidners skandinaviske afdelingskontor i Holbæk har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.