TAG TESTEN: Pinsen er et mysterium for mange - er du klogere?

Pinsen er tid for lange morgener i sengen og sommerdage i solen. Men i virkeligheden burde den gå med lagkage, fisk og fællesskab.

Den forlængede weekend markerer både kirkens fødselsdag og helligåndens komme.

Hvor meget kendskab har du til pinsen? Test din viden her.

Det siger professor i samtidsteologi, Niels Henrik Gregersen, som TV 2 har fået til at forklare, hvad de ekstra fridage egentlig går ud på.

Forstå en fremmed

Det hele startede som en fest. I Jerusalem havde Jesus' disciple samlet sig efter hans død, og selvom de talte vidt forskellige sprog, kunne de denne dag pludselig alle forstå hinanden.

Ifølge biblen var det helligåndens værk, men noget vi stadig kan stræbe efter her flere tusind år efter, mener Niels Henrik Gregersen.

- Man kan jo sige, at hvis der er brug for noget i dag, så er det jo en forståelse mellem forskellige kulturer og sprog, siger han.

Niels Henrik Gregersen. Foto: Jens Nørgaard Larsen - Ritzau Scanpix

Frem med lagkage og bobler

Den pludselige evne til at tale sammen betød, at de mange disciple gik sammen og skabte den kristne kirke. Derfor er pinsen kirkens fødselsdag og en god anledning til at samles, som disciplene gjorde det.

- Det er oplagt at fejre højtiden med familie og venner. Ellers får vi det måske ikke gjort. Det kan være med en god pinsefrokost, og så vil jeg helt personligt foreslå champagne til, siger Niels Henrik Gregersen.

Niels Henrik Gregersen foreslår, at man drikker champagne til pinsefrokosten. Foto: Francois Nascimbeni - Ritzau Scanpix

Dans for de morgenfriske

Pinsen lider ifølge professoren generelt under, at den ikke er omgivet af faste traditioner.

- Der er den med, at man står meget tidligt op og ser pinsesolen danse. Men så skal man ud af sengen ved en 4-5-tiden, og de fleste sover længere, siger Niels Henrik Gregersen.

Det er da også for dårligt, at folk ikke ved mere om pinsen. Niels Henrik Gregersen, professor i samtidsteologi

Tidligere forsøgte biskoppen i Roskilde Stift, Jan Lindhardt, faktisk at reparere på den traditionsfattige højtid. I 1999 gik han sammen med fiskebranchen, i håbet om at pinsen kunne få en traditionsrig spise, ligesom lammet til påske.

- Han lavede fiskereklamer og sagde, at i pinsen skal vi spise fisk, men der er altså ikke særlige traditioner for det, siger Niels Henrik Gregersen.

Helt generelt mener professoren, at problemet er, at man ikke tænker over årsagen til de ekstra fridage.

- Det er da også for dårligt, at folk ikke ved mere om pinsen. Det er jo den dag, man gør sig det klart, at vi er åndelige væsener og lever på basis af ånden og lever som frie mennesker med nye muligheder givet ved helligåndens kraft, siger han.

Pinsedag falder altid på den syvende søndag efter påske. Det betyder, at den tidligst kan falde den 10. maj og senest den 13. juni.

Denne artikel er tidliger udgivet i juni 2017.

