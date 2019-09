Syv ulve er forsvundet i Danmark: - Det kan vi ikke forklare naturligt

Siden 2013 er der forsvundet syv ulve i Danmark.

Det viser en gennemgang, som seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet og ulveekspert Peter Sunde har lavet for TV 2.

Læs også De sang ved Luther Kings berømte tale: Nu optræder de på østjysk skole

Forsvindingerne er opgjort frem til udgangen 2018, men hvorfor ulvene pludselig er væk, kan Peter Sunde ikke give et klart svar på.

- Der er en forsvindingsrate, som vi ikke kan forklare naturligt, siger han til TV 2.

Syv forsvunde ulve

Forskerne har ikke nogen klar definition af, hvornår en ulv er forsvundet. Men ifølge Peter Sunde bruger de en tommelfingerregel, der siger, at hvis de ikke har observeret en ulv i et år, regner de den for forsvundet.

Der kan gå flere måneder mellem hvert DNA-fund, hvor en ulvs identitet fremgår. Dermed går der lang tid, inden vi konstaterer, at en ulv er forsvundet. Peter Sunde, seniorforsker ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet

Ulven er fredet og i skrivende stund regner forskerne ved Aarhus Universitet med, at der lever fem voksne ulve og seks hvalpe i Danmark.

Læs også Puma-lignende dyr spottet flere gange – ikke umuligt, mener eksperter

I 2019 er der endnu ikke nogen ulve, der er blevet registeret som forsvundet, men det kan der være flere grunde til, forklarer Peter Sunde.

- Der kan gå flere måneder mellem hvert DNA-fund, hvor en ulvs identitet fremgår. Dermed går der lang tid, inden vi konstaterer, at en ulv er forsvundet, siger han.

01:39 VIDEO: Lis Rytter tog i september 2018 initiativ til at starte en forening, der kæmper for et ulvefrit Danmark. Hun ville stifte en lokalafdeling i Østjylland. Det skete efter en ulv blev opdaget i Norddjurs Kommune. Videoen er fra den 4. september 2018. Luk video

Bekymret for, at ulve bliver skudt

Hos Danmarks Naturfredningsforening frygter biolog Bo Håkansson, at ulvene er blevet skudt i hemmelighed.

- Vi er nogle, der er bekymret for, at der bliver skudt ulve. Der er ikke dokumentation for, at nogle af dem er blevet skudt. Hvis det foregår, så foregår det fordækt, siger han til TV2.

Læs også Sagsbehandler til gældsramt borger: Tag da et kviklån

Samme opfattelse har forsker i naturforvaltning ved Institut for Bioscience, Hans Peter Hansen.

- Jeg tror de fleste, der beskæftiger sig med ulve i Danmark er overbeviste om, at de ulve, der er forsvundet, er blevet skudt.

02:18 VIDEO: I august 2018 kom det frem, at en ulv tilsyneladende havde slået sig ned på det nordlige Djursland. Det fik miljøministeren til at melde ud, at der skulle styr på de store rovdyr, og at de skulle mærkes med GPS-sendere. Indslaget er fra den 20. august 2018. Luk video

Omtalt sag kører igen

Siden 2012 har der været registeret 24 ulve i Danmark.

Fire af dem er udvandret til Tyskland.

En er død af naturlige årsager.

Og så er en ulv blevet skudt. Det skete i april 2018 i en meget omtalt sag, hvor Mourits Troldtoft skød en ulv på en mark fra sin bil.