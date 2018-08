Superfan opgiver Britney efter skandalekoncert: - Det var en joke

Tusindvis af mennesker var onsdag aften stimlet sammen i en bøgeskov i Skanderborg for at se popikonet Britney Spears spille på dette års Smukfest.

Blandt dem var en, der har fulgt Britney Spears tæt i årevis. 27-årige Mariah Leitisstein var til sin første koncert med den lyshårede stjerne som bare niårig. Koncerten i det jyske var den selvproklamerede superfans syvende af slagsen - og den blev skelsættende.

- Jeg tror desværre, at jeg er nødt til at stoppe med at kalde mig det. Fan.

- Jeg har været med helt fra starten, men dengang var det noget særligt. Hun havde en kvalitet og et energiniveau på scenen, man ikke kunne se bort fra. Det er svært at erkende, at det er væk, siger hun.

Rejsen til Skanderborg blev nemlig den oplevelse, som hun - desværre - forventede fra sit idol.

Britney Spears spillede på Bøgescenen på Smukfest onsdag den 8. august 2018. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Vil ikke kalde sig fan

De sidste mange år har den tidligere fan kun set den nu 36-årige sangerinde gå en vej - nedad.

- Jeg havde ikke de højeste forventninger, fordi jeg har set optagelser af hendes optrædener i Vegas de sidste par år, så jeg var godt klar over, at det ikke var en helt ny og frisk Britney, vi ville se, siger Mariah Leitisstein og uddyber:

- Det er hendes bevægelser, det er den måde, hun flipper håret på, det er noget så småt som hendes ansigtmimik og udtryk i øjnene. Der er ingen energi tilbage.

Den samme kurve oplevede hun undervejs gennem koncerten.

- Der var god stemning, fordi folk sang med, og det virkede som om, at de virkelig gerne ville have, at det skulle blive godt. Men da det lakkede mod enden, var det som om, luften var gået af ballonen, fordi det var så dårligt. Det gjorde det ekstra pinsomt, siger hun.

- Jeg oplevede, at folk syntes, det var en joke.

Britney Spears hev en person fra publikum op på scenen til en fræk dans Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Burde aldrig være booket

Selvom Mariah Leitisstein selv var at finde mellem træerne i Skanderborgs bøgeskov, så undrer hun sig over, at festivalen har booket hitsangerinden.

- Det er selvfølgelig sjovt at skråle med på de gamle klassikere, men det er lidt det, der holder det oppe. Det er ikke så meget selve hendes levering. Det er lidt bare at se "giraffen", siger hun og undrer sig over, at hendes tidligere idol stadig optræder.

- De artister, der er på hendes egen alder – Christina Aguilera og Justin Timberlake - de virker til, at de gerne vil noget med deres musik og performance. Det virker som om, at Britney bare vil have det overstået, siger den nu tidligere superfan.

Smukfest svarer igen

Britney Spears' koncert på Smukfest har fået sønderlemmende kritik af avisernes anmeldere. Foto: Helle Arensbak - Ritzau Scanpix

Mariah Leitisstein har læst samtlige anmeldelser af onsdagens koncert.

Ordene er meget negative, og den tidligere fan giver anmelderne ret.

- Jeg synes, det er godt, at det bliver påpeget. Det har sikkert trukket en masse mennesker til, og jeg tog dertil fordi, det handler om nostalgien for mig. Men en del Britney-eksperter kunne godt have fortalt festivalen, at det ville være en katastrofe. Et andet mere relevant popnavn havde været federe i forhold til koncertoplevelsen, siger Mariah Leitisstein.

Den kritik svarer Smukfest selv på:

- Jeg tror, Britney leverede, hvad man kunne forvente af hende. Hun kom fra fire år i Las Vegas med udsolgte shows, og hun havde taget Las Vegas med i bøgeskoven. Det har vi godt nok aldrig set før, siger talsmanden for festivalen, Poul Martin Bonde, til dr.dk.

- Hvad anmelderne vurderer, det er jo helt op til dem, siger han.

Det har ikke været muligt for TV 2 at få fat på festivalens talsmand selv.