Supercykelsti til 98 millioner kroner åbner i Aarhus

61 procent.

Så meget er antallet af cyklister mellem Farum og København steget med fra 2013 til 2016. Det viser en analyse af cykelstierne, der henviser til tal fra Cowi.

Af samme årsag åbner den første af sin slags i dag i Jylland, nærmere bestemt Aarhus. Her er en rute anlagt mellem Lisbjerg via Skejby til Aarhus C.

- Det er en meget stor dag, og stien har fået en fabelagtig flot udformning. Ude i Lisbjerg er der bakker, men man er lykkedes med at nivellere nogle af dem, siger Anders Nielsen, der er formand i Cyklistforbundet Aarhus.

Her kan du, hvor supercykelstien mellem Lisbjerg og Aarhus starter og slutter.

Ny sti koster 98 millioner kroner

De nye og forbedrede cykelruter er imidlertid ikke billige. Den nyanlagte i Aarhus koster 98 millioner kroner.

Ifølge Susanne Krawack, der er mobilitetschef i Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, er den pengene værd.

- Det er en måde at give gode alternativer til bilen de steder, hvor der er trængsel. Man følger ikke de traditionelle veje. Her passerer en stille letbane forbi, men ellers er man ude i naturen, når man cykler, siger Susanne Krawack, der håber at se 6000 cyklister på ruten dagligt.

Programleder i Sekretariatet for Supercykelstier, Sidsel Birk Hjuler supplerer:

- Det betyder noget, når der bygges ordentlig cykelstruktur. Det har en virkning. Ifølge undersøgelsen siger 25 procent af supercykelsti-brugerne, at de er tidligere bilister.

En supercykelsti er en cykelsti, hvor kvaliteten har fået et løft, så det er nemt og komfortabelt at vælge cyklen som transportmiddel. Foto: supercykelstier.dk

Cyklist: Jeg havde aldrig pendlet uden supercykelstien

En af cykelpendlerne, der bruger Farum-ruten, er Mie Allersted. Hun pendler tyve kilometer hver arbejdsdag til København.

- Bilerne overhaler jeg tit, og toget kører ikke altid til tiden. Cyklen er god og fleksibel, og den kører, når jeg vil, siger hun og fortsætter:

- Jeg havde helt sikkert ikke cyklet, hvis ikke der var supercykelstier.

Ifølge Sidsel Birk Hjuler er efterspørgslen steget, da flere mennesker gerne vil have lagt motionen ind i hverdagen.

- Det er ikke nødvendigvis det hurtigste at tage en cykeltur på tyve kilometer, men i en travl hverdag giver det mening for folk at kombinere transport og motion, siger hun.