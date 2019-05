20 biler involveret i stort færdselsuheld på motorvej

Fredag aften mistede en person kontrollen over sin bil og skred ud af vejbanen på Nordjyske Motorvej nær Fårup nord for Randers.

Grundet en stor mængde hagl og slud i området var motorvejen særdeles glat, og minimum 20 efterfølgende biler tog samme tur. Det oplyser Nordjyllands Politi.

- Det har simpelthen ikke været muligt for bilerne at undvige grundet det glatte føre, og de er kørt ind i hinanden på kryds og tværs, forklarer vagtchef Per Jørgensen.

En række biler blev totalskadede i forbindelse med uheldet. Foto: Local Eyes

Ambulancer tilkaldt

Der er både tilkaldt flere ambulancer og lægehelikopter. Der er dog ingen meldinger om alvorlige tilskadekomne.

- Vi har en række biler, der er totalskadede, men heldigvis ingen meldinger om alvorlige personskader. Flere klager dog over smerter i nakken, siger Per Jørgensen.

Ulykken skete i sydgående retning, hvor motorvejen efterfølgende var helt spærret mellem Purhus og rasteplads Glenshøj Ø. Omkring klokken 21.30 samme aften blev motorvejen genåbnet.

Uheldet skete på motorvejen ved Fårup nord for Randers. Foto: Google Maps