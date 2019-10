Storm med orkanvindstød og skybrud kan ramme i dag

Efter en solid omgang regn i fredags kan man roligt sige, at efterårsferien er begyndt med rigtigt efterårsvejr, og nu bliver det omend endnu mere efterårsagtigt.

En lille storm ser ud til at skulle bevæge sig hen over den nordlige del af Danmark natten til mandag og mandag morgen.

Læs også Efter debat om ikonisk slotskro: Nu kan den blive din

Ved den jyske vestkyst kan middelvinden nå stormstyrke, og flere prognoser har vindstød på mere end 32,6 meter per sekund, hvilket svarer til orkanstyrke.

Området mellem Hanstholm og Hvide Sande er mest udsat for de kraftige vinde, og selv langt inde over land er der risiko for vindstød af stormstyrke eller stærk stormstyrke.

Der er varsel for vindstød af orkanstyrke ved den jyske vestkyst, mens vindstød af stormstyrke kan brede sig langt ind over land i hele den nordlige halvdel af Jylland og ved Sjællands kyster mod Kattegat. Foto: TV 2 Vejret

Fra vindstille til fuld storm på mindre end et døgn

Stormen kommer i forbindelse med et lavtryk, der søndag formiddag ligger som en beskeden ansamling af skyer med svage vinde over den sydvestlige del af de Britiske Øer.

I løbet af søndagen bevæger lavtrykket sig hen over Nordsøen, mens det intensiveres kraftigt, og hen over natten tager det med stor sandsynlighed turen ind gennem Skagerrak.

Læs også Ni kænguruer stjålet fra zoo: - Vi har brug for hjælp

Det betyder, at Danmark vil befinde sig på sydsiden af lavtrykket, og det er ofte det mest blæsende sted i et efterårslavtryk.

Søndag aften frisker vinden op ved den jyske vestkyst. I første omgang fra øst og siden fra syd og sydvest ud på natten.

Kraftige vinde optræder som hovedregel altid på sydsiden af et lavtryk, og det er også tilfældet natten til mandag, når et lavtryk bevæger sig ind gennem Skagerrak fra Nordsøen. Foto: TV 2 Vejret

Sidst på natten, når vinden er i vest, kan vinden nå stormstyrke i middel, hvilket er 24,5 meter per sekund eller mere, og samtidig kan orkanvindstød slå ind mod kysten.

Siden bevæger de kraftige vinde sig hen over Midt- og Vestjylland samt dele af Nordjylland og Østjylland ud på morgenen mandag.

Læs også Tre mænd efterlyses efter overfald med jernrør

Mandag morgen og formiddag bliver det generelt ganske blæsende i og omkring hele Kattegat og Østersøen, inden vinden gradvist lægger sig igen ud på eftermiddagen og aftenen.

Skybrud før storm

Men inden stormen kommer, bliver noget af atmosfærens energi omsat i kraftige bygeskyer, og der er risiko for skybrud.

00:12 VIDEO: Sådan så det ud tilbage i juli måned, da et skybrud ramte Østjylland. Video: Katrine Søndergaard Luk video

Man er mest udsat i et område fra Sønderjylland og op over dele af Østjylland og hen over især det nordlige Fyn til det vestlige og nordlige Sjælland. Risikoen er størst midt på aftenen.

TV 2 Vejret har derfor også udstedt et varsel for skybrud gældende i disse områder fra klokken 19 til 23.

Læs også Voldsomme skader efter skybrud: - Jeg har aldrig set noget lignende

Det er en skarp kontrast, der skaber både blæst og byger. I bygerne er det varmen og fugten, der bliver omsat til intens regn, og man vil opleve at stille og let regn breder sig op over det meste af landet hen over eftermiddagen. Ud på aftenen begynder en opklaring at trække op over de sydlige egne.