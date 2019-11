Store mængder regn på vej mod Østjylland

Efter nogle dage med køligt, stedvist frostklart og stort set tørt vejr er atmosfæren over Danmark nu igen på vej ind i en mere ustabil tilstand. Det betyder regn, blæst og generelt mildt og skyet vejr.

Allerede i løbet af fredag aften breder et regnvejr sig op over landet fra sydvest, og både lørdag, søndag og mandag står den på regn i perioder. Især søndag kan regnen til tider være ret intens i henhold til den amerikanske prognosemodel, GFS, mens den europæiske pendant IFS lader de største regnmængder falde først på mandagen.

Læs også Frost driller igen letbanen – her kører der ingen tog

Frem til mandag vil de fleste have fået et sted mellem 10 og 20 millimeter regn, og de vådeste prognoser har op til mellem 30 og 40 millimeter over et i forvejen sjaskvådt Danmark.

Både den europæiske model, som vi ser her, og den amerikanske pendant har store mængder regn frem til mandag aften. Hvornår regnen falder er der til gengæld lidt uenighed om. Foto: TV 2 Vejret

Østjylland er ifølge prognoserne et af de områder, der får mest nedbør. På Djursland kan der falde op mod de 40 millimeter regn.

Næste uge ser i det store hele også våd og skyet ud, og dermed begynder november med rigtigt efterårsvejr.

Fra højtryk til lavtryk

Forklaringen på vejrskiftet er helt ligefrem rent meteorologisk. For lufttrykket er jævnt faldende, og lavt lufttryk er i det store hele altid den primære betingelse for regn og rusk.

Højtrykket, som har givet pænt og stille vejr de seneste dage, forsvinder mod øst, og i stedet bevæger lavtryk og fronter fra Atlanterhavet ind over Danmark. Foto: TV 2 Vejret

I de seneste dage har vi haft højtryk lige over os eller tæt på, hvilket har betydet stille og flere steder også klart vejr med kolde morgener til følge.

Nu er højtrykket på vej væk mod øst, og i stedet får flere lavtryk fra Atlanterhavet mulighed for at bevæge sig ind mod Nordvesteuropa.

Læs også I aften tænder Salling gigantisk juleudsmykning

De tilhørende fronter bevæger sig ind over Danmark, og således får vi besøg af flere regnvejr på stribe. Prognoserne er dog ikke helt enige om, hvilke regnvejr der bliver mest intense.

Fælles for alle prognoser er dog, at ingen går fri, så der bliver brug for regnfrakken eller paraplyen, hvis man har udendørsplaner i weekenden.