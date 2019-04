Store forskelle - på nogle skoler er kun hver anden elev vaccineret mod mæslinger

Nej tak til vacciner, har forældre til børn på friskoler langt oftere sagt end forældre på folkeskoler. 25 ud af de 30 skoler i landet med flest elever uden stik mod mæslinger er fri- og privatskoler.

Det viser en ny, unik opgørelse, som Sundhedsstyrelsen offentliggør tirsdag.

Det er nu første gang muligt at se, hvor mange på hver eneste skole i landet der har fået beskyttelse mod en af verdens mest smitsomme sygdomme.

- Jeg håber virkelig, at de forældre ved, hvilken fare de udsætter både deres egne, men også andres børn for. Man kan se, at ideologiske holdninger vægter højere end børns sikkerhed og sundhed, og det har jeg det meget svært med, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Politiken.

Blandt de otte skoler i Danmark med den laveste tilslutning til mæslingevaccinen, og hvor hele 35 til 50 procent af eleverne er uvaccinerede, er der fem Rudolf Steinerskoler.

I Østjylland er der en Rudolf Steinerskole i Silkeborg, Aarhus og Skanderborg, og netop skolen i Skanderborg er blandt de otte friskoler i Danmark, hvor færrest elever har fået en mæslingevaccine.Aarhus Academy for Global Education ligger også i top otte.

'Vaccineambassadører'

Sundhedsministeren ved, at en del skoleelever af ren forglemmelse ikke er vaccineret.

Derfor glæder hun sig over, at det nu er muligt at kontakte forældrene digitalt, når børnene kan få børnevaccinerne, og efterfølgende sende en påmindelse, hvis ikke forældrene har ladet børnene vaccinere. Det vil sikre højere tilslutning, mener hun.

Samtidig kan sundhedsplejersker, der ifølge ministeren skal være "vaccineambassadører", og kommunerne med den nye opgørelse udpege skoler med et særligt "dialog- og oplysningsbehov". Ministeren erkender dog, at det bliver svært at få alle forældre i tale.

- For mange forældres vedkommende er det nok ikke muligt at komme i den nødvendige og vigtige dialog. Vi kan se, at man sætter sund fornuft og andre børns sikkerhed under politiske standpunkter, siger Ellen Trane Nørby.

Valget truffet inden skolen

Det overrasker ikke Christina Vilhelmsen, der er sekretariatschef i Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark, at deres forældre oftere end andre forældre fravælger vacciner, men hun understreger, at valget er truffet, før børnene starter på Steinerskolerne.

- Forældrene har gjort sig mange overvejelser omkring, hvad der er bedst for deres børn, og det gælder også, når det kommer til sundhed, siger Christina Vilhelmsen til TV 2.

Selvom næsten næsten hvert andet barn på nogle af Steinerskolerne ikke er vaccineret, så får det ikke sekretariatchefen til at ændre praksis på nuværende tidspunkt eller til at informere forældrene om de potentielle farer.

- Vi driver skole og har med pædagogik at gøre. Det er det, kontakten med forældrene handler om for os. Selvfølgelig skal forældre være oplyste, men information om vacciner kommer gennem andre kanaler, siger Christina Vilhelmsen.

Hun understreger dog overfor TV 2, at der er sundhedsplejersker tilknyttet Steinerskolerne, og såfremt reglerne ændrer sig, og de skal informere om problemerne ved manglende vaccinering, så vil skolerne selvfølgelig følge dem.