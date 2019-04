Stop med at tage billeder af legende børn - stresspanel klar med 12 råd

- Hvorfor er du i min hånd?

Det spørgsmål bør man stille sig selv, hver gang man tager mobilen op af lommen eller dametasken. Det mener Imran Rashid, der er læge og ekspert i digital sundhed og medlem af regeringens stresspanel.

For forældrene, daginstitutionerne, skolerne og tech-virksomhederne har et ansvar for børns digitale sundhed.

Drop fotodokumentationen

Her i april 2019 udgav panelet en rapport med 12 konkrete anbefalinger til ændringer, der kan gøre vores samfund mindre stresset. Og her er det især de digitale vaner, der er i fokus.

En af de 12 anbefalinger lyder, at børn skal have lov til at lege i fred, uden at der bliver taget billeder af dem.

- Børn har ret til at lege og færdes i fred i institutioner og i det offentlige rum uden andres konstante fotodokumentation af, hvad de laver, skriver stresspanelet blandt andet i rapporten.

Her gør de det klart, at billederne af legende børn ofte tages i bedste mening af stolte forældre og bedsteforældre eller af pædagoger, der gerne vil dokumentere, hvad der sker i institutionen.

Men for forældrene stjæler det tid fra samværet med børnene. Og for pædagogernes vedkommende tager fotograferingen fokus fra det, de egentlig er ansat til, og det kan samtidig skabe unødigt stress, mener panelet.

- De mange delte fotos kan let bringe forældrene, der kigger, i en tilstand af bekymring over barnets tilstand. Ser barnet glad eller ked ud af det. Og hvorfor er barnet ikke med på flere billeder?

Det tager tiden fra rent faktisk at være sammen med børnene, når man som forælder hiver mobilen frem på legepladsen og tager billeder. Foto: Michael Svenningsen/JFM/Ritzau Scanpix

Drop forældreintra

Tidligere har stresspanelet foreslået at droppe Forældreintra, og at lave en regel om, at det offentlige kun må sende beskeder til eBoks to gange om ugen. Som det er nu, kan der dumpe beskeder ind i e-boks døgnet rundt - også om natten.

I anbefalingen fra stresspanelet lyder det desuden, at skoler, uddannelsessteder, fritidstilbud og arbejdspladser skal eksperimentere med computer- og mobilfrie rum.

"Tjener på at gøre dig til dårlig mor"

Et andet af stresspanelets råd handler om tech-virksomhederne. Panelmedlemmet Imran Rashid fortæller, at en stor del af de sociale medier er opbygget, så vi bliver afhængige af dem.

- Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at det var så gennemarbejdet og bevidst intenderet, at man satte en hel industri op på at forstyrre folk i at nå det, de skal, siger han i ’Go’ morgen Danmark’.

- Jo flere gange de kan distrahere dig og gøre dig til en dårligere far for dine børn, jo flere penge tjener de. Som samfund kan vi ikke være tjent med, at der er firmaer, der lever af at distrahere os og prikke os på skulderen hele tiden.

Krav om mærkning

Derfor opfordrer stresspanelet tech-industrien til at undgå at skabe programmer, der er designet til at gøre brugerne afhængige. Samtidig opfordrer panelet til at skabe en mærkningsordning, hvor man skal oplyse, hvis der er brugt vanedannende softwaredesign i eksempelvis et spil.

- Problemet er, at vi ellers ender med et helt samfund, der bliver brugt som forsøgslaboratorium. Forestil dig, at de farmaceutiske firmaer sendte piller ud fra en pill-store, som alle kunne hive ned og begynde at bruge – uden at der er nogen som helst, der ved, hvad konsekvensen bliver, siger Imran Rashid.