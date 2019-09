Statens Serum Institut advarer: Kighosteepidemi i hele landet

Ifølge Statens Serum Institut (SSI) er der i øjeblikket en landsdækkende kighosteepidemi i Danmark.

Derfor opfordrer sundhedsminister Magnus Heunicke (S) alle forældre til at tjekke, at deres børn har fulgt børnevaccinationsprogrammet.

Det sker efter et stigende antal kighostetilfælde i Danmark i årets første otte måneder nu har nået et niveau, hvor der er over tre gange flere tilfælde end normalt, oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Statens Serum Institut oplyser, at der til og med august er påvist 1323 tilfælde af kighoste. Det er højere end tallet for hele året for både 2018 og 2017.

Stigningen i antallet af kighostetilfælde ses inden for alle aldersgrupper - blandt børn under to år er der ifølge Statens Serum Institut anmeldt 105 tilfælde indtil nu, hvilket svarer til antallet af tilfælde for hele året i både 2018 og 2017.

Helt små børn kan få forebyggende antibiotika

Afdelingslæge Peter Henrik Andersen fra SSI opfordrer forældre til at lade deres små børn vaccinere.

- Det er vigtigt, at forældre er opmærksomme på, at særligt helt små børn bliver vaccineret til tiden. Derudover kan uvaccinerede børn under 24 måneder, der har haft tæt kontakt med en person med kighoste, tilbydes forebyggende antibiotika, siger han.

Statens Serum Institut. Foto: Kasper Palsnov - Ritzau Scanpix

Samme melding kommer fra sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Vi har en vaccine, der virker. Derfor er det vigtigt for mig, at vi får mindet alle forældre om det ansvar, de har – husk at få jeres små børn vaccineret, På den måde kan vi også alle være med til at begrænse konsekvenserne af epidemier som den, vi ser nu, lyder det fra Magnus Heunicke.

Fire vacciner mod kighoste

Ifølge børnevaccinationsprogrammet skal børn vaccineres mod blandt andet kighoste fire gange. Det drejer sig om vacciner i aldrene tre måneder, fem måneder, 12 måneder og fem år.

Vaccinerne, der bliver givet i alderen 15 måneder og fire år, gælder MFR – mæslinger, fåresyge og røde hunde.

Derudover er der en vaccine, når børnene fylder 12 år, der gælder HPV.

