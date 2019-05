Spektakulære skyer over Østjylland

Mange ser nok de sidste dages skyer som grå og kedelige, men det er bestemt ikke tilfældet alle steder i landet.

Annette Thannel fra Horsens fangede et fantastisk billede.

Skyen ved navn Stratocumulus Asperitas er fotograferet omkring klokken halv otte i Østjylland. Annette Thannel fortæller, at himlen fra morgenstunden lignede en dyne, men herefter trak skyerne sig sammen og begyndte at bølge.

Skyerne med det mundrette navn Stratocumulus Asperitas fangede Annette Thannel fra Horsens klokken otte om morgenen den 17. maj. Foto: Annette Thannel / Seerfoto

Skyerne bølgede i en periode og det så fantastisk ud, men så trak de sig ud igen til en dyne. Annette Thannel, Horsens.

Når man ser Stratocumulus Asperitas, kan det se ud som om, et uvejr er på vej, men skyerne forsvinder ofte hurtigt igen. Det var også det, Annette Thannel og hendes mand oplevede i morges.

- Skyerne bølgede i en periode og det så fantastisk ud, men så trak de sig ud igen til en dyne, fortæller Annette Thannel.

Skyformationen er flygtig. Den dannnes fordi vinden i bunden af skyen skifter både retning og styrke. Det får skybasen, som man kalder den nederste del af skyen, til at bølge. Vinden under skyen blæste fra nordøst, mens det blæste kraftigere lige over skybasen fra sydøst.

Denne ændring i vind i grænselaget nær skybasen i cirka 700 meters højde var nok til at danne de spektakulære billeder, som Annette Thannel har fotograferet.

Stratocumulus Asperitas er en ny type sky, der kun er to år gammel

Skytypen fik sit eget navn i marts 2017 af den fælles meteorologiske organisation WMO, og Asperitas-skyer blev også fotograferet i april sidste år. Stratocumulus Asperitas er den den første skyformation, som WMO har tilføjet i 70 år.

Stratocumulus lyses op af morgensol. Foto: Marian Larsen / Seerfoto TV2

Efternavnet Asperitas betyder ruhed, og fornavnet Stratocumulus henviser til blandingen mellem lagdelte skyer og vattotskyer. Almindelig Stratocumulus ser man ofte i Danmark.

Ovenstående foto er fra i morges, hvor solopgangen lyste almindelige stratocumulusskyer op og gav en lyserød himmel.

