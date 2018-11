Sommerens tørke og efterårets lune forvirrer - planterne tror, det er forår

Hvis du synes, dine planter i haven har fået forårsfornemmelser og skyder nye knopper - og iris eller påskeliljer ser ud til at være på vej op af jorden, så er det ikke dig, der er galt på den, men dine planter, der er årstidsforvirrede.

For mens bladene en måned inde i vinterhalvåret er ved at falde af træerne, blomstrer roserne fortsat, og andre planter tror, det er forår.

- Det er helt skørt det, der foregår ude i haven lige for tiden – og det har det været lige siden, vi havde tørken i sommer, siger haveekspert i boligejernes videnscenter Bolius Jesper Carl Corfitzen.

Planterne chokreagerer og går i gang igen

Han forklarer, at planterne ikke opfører sig, som de plejer på grund af den danske tørke i sommer, der satte al plantevækst i stå.

- Når vi så oplever en køligere periode, og at der kommer lidt regn, så forårsager det en chokreaktion hos planterne, der tror, at nu har det været vinter. Så på grund af den fornyede livskraft og bedre trivselsvilkår, går planterne i gang igen.

Samtidig er jordtemperaturen forholdsvis høj for årstiden på grund af det lune efterår, og det betyder samlet, at en del planter, der skulle være gået i hi, har gjort det modsatte.

- Selv min bøgehæk er ved at skyde knopper, siger Jesper Carl Corfitzen.

Udbredt nattefrost på vej

Ifølge Jesper Carl Corfitzen er konsekvensen, at fordi for eksempel rododendron, forsytia, syren og tulipantræer - der normalt sætter deres blomsterknopper til foråret - sætter blomsterknopper nu, vil der være færre blomster næste år, når det rent faktisk bliver forår.

- De har fået stukket næsen lidt for langt frem, for blomsterknopperne når ikke at blive udviklet til en blomst. Det skud vil gå til. Det eneste, der kan sætte en stopper for den udvikling nu, er længerevarende frost – længerevarende, fordi jorden fortsat er varm på grund af det lune efterår, siger han.

Græsplænen har ikke godt af, at man lader bladene ligge, for jo mere skygge, jo mere mos i græsset. Jesper Carl Corfitzen, haveekspert

Ifølge TV 2 Vejret er der udbredt frost på vej med temperaturer ned til mellem fire til seks graders frost fra søndag og med mulighed for sne i næste uge.

- Det skal nok smække en bremse i, siger Jesper Carl Corfitzen.

Selv min bøgehæk er ved at skyde knopper, siger haveeksperten Jesper Carl Corfitzen. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Smid bladene fra græsset over i beddet

Når det gælder løgplanter som iris, påskeliljer og tulipaner, som allerede nu er begyndt at titte frem, så er der ingen grund til bekymring. De kan nemlig sagtens klare frosten på trods af, at de er på vej op af jorden.

- De kommer til at stå med en centimeter oppe af jorden og går så i stå. Det er kun, hvis vi får en virkelig kold vinter uden et snedække til at lune planterne, at de går ud.

Alternativt kan man som haveejer lige nu smide de sammenrevne blade fra græsplænen over i bedene til planterne i stedet for at køre i pendulfart til genbrugsstationen, lyder rådet fra haveeksperten:

- Græsplænen har ikke godt af, at man lader bladene ligge, for jo mere skygge, jo mere mos i græsset. Men planterne har godt af bladene som beskyttelse, når det bliver frost. Og så husk lige at passe på pindsvinene, der kan finde på at gemme sig i bladbunkerne, siger Jesper Carl Corfitzen.