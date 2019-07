Sommeren er langt væk - men du kan godt finde varmen i Østjylland

Sommerferien er i gang, og de fleste havde nok set frem til at ligge glinsende af solcreme på en dansk badestrand. Men det blæser, der er byger, og temperaturen ligger mellem 14 og 17 grader.

- Det føles mere som efterår end sommer, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Jens Ringgård Christiansen.

Koldfront over Europa

Danmark blev passeret af en koldfront i søndags, som har sendt koldere luft langt ned i Europa, og vi skal derfor cirka 400 kilometer mod syd, før vi finder de 25 grader, der er definitionen på en dansk sommerdag.

Storbyer som Berlin, Bruxelles og Amsterdam ligger alle på bare 20-23 grader. Først nede ved Prag og Paris dukker sommeren op. Og der er lange udsigter til, at vi får sommergrænsen rykket helt op nordpå til os.

- Kigger vi fem dage frem, bliver det køligt med selv de højeste temperaturer under 20 grader. Vi skal ti dage frem, før der begynder at dukke noget varme op i prognoserne, men det er også så lang tid, at prognoserne er meget usikre, forklarer Jens Ringgård Christiansen.

Sommeren er langt mod syd, og der går lang tid, før den kommer til Danmark. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Find varmen i en lækrog

Jens Ringgård Christiansens råd til folk er at søge steder med god læ, hvis de skal have glæde af solen. Selvom vejret er gråt og blæsende, drejer det sig bare om at komme ud af vinden.

- Alle officielle målinger vil vise mellem 14 og 17 grader i dag, men solen står så højt på himlen på grund af årstiden, at det vil føles varmt, bare der er læ, siger Jens Ringgård Christiansen.

Mens sommeren ligger 400 kilometer mod syd og ti dage ude i fremtiden, ligger vinteren til gengæld 400 kilometer mod Nordvest, hvor der falder sne i de norske fjelde i bare 600-800 meters højde.

Omkring 400 kilometer mod nordvest ligger der sne. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Fjeldene sparer os for megen regn

Det blæsende vejr, der er på vej hen over Danmark fra nordvest, skal først passere fjeldene. Der bliver vinden presset i vejret, og dermed bliver fugten tvunget ud af luften. Nedbøren falder først som regn, og lidt længere oppe i højden falder den som sne.

- I dag har vi kraftig blæst, som mange nok vil finde irriterende, men det er en tør vind, og det sørger de norske fjelde for. Hvis de norske fjelde ikke var der, ville vi få mange regnbyger i dag, og nogle af dem ville være kraftige, siger Jens Ringgård Christiansen.

Når luften skal op over fjeldene, køles den ned. Så kan den ikke indeholde så meget fugt, og så tvinges fugten ud som nedbør. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik