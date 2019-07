Som ung udforskede hun Europa i tog – 45 år efter tager hun på interrail igen

Sidste sommer gik Birte Aabentoft fra Aarhus sammen med sin mand, Martin Tygstrup, rundt imellem de gamle passagertog på Jernbanemuseet i Odense.

De kom forbi en særudstilling om interrail-fænomenet, der var stort i 1970’erne og 80’erne, og pludselig tonede billeder fra ungdommen frem på Birte Aabentofts indre nethinde.

- Jeg var på interrail i 1974, så minderne væltede frem. Jeg begyndte at fortælle Martin om det, siger hun.

Det første frø var sået til den rejse, som ægteparret fra Aarhus forbereder sig til denne sommer. Et avistillæg om togrejser var den sidste inspiration, der skulle til, før de tog beslutningen.

45 år efter sin første interrail-tur skal Birte Aabentoft endnu en gang ud at køre på Europas skinner – nu med sin mand og på en lidt mere komfortabel måde.

Flere seniorer tager på togeventyr

Nye tal fra DSB viser, at flere og flere danskere de seneste par år køber interrail-billetter, der giver adgang til frit at køre med tog i 31 europæiske lande.

Mens de unge fortsat udgør den største gruppe, er der sket en markant stigning af seniorer på mindst 60 år, der ligesom Birte Aabentoft og Martin Tygstrup tager afsted.

- Vi fik lyst til at rejse med tog igen, og vi undersøgte, hvad man kunne. Vi fandt ud af, at man kan rejse med senior-interrail, siger Birte Aabentoft med henvisning til, at personer over 60 får rabat.

En lidt anden oplevelse

I 1974 gik hendes tur blandt andet til Athen, og denne gang skal hun og hendes mand opleve blandt andet Tyskland, Schweiz, Østrig og Slovakiet i løbet af de 15 dage, de har købt billet til.

Med førsteklassesbilletter bliver de lange togture dog mere komfortable end i ungdommen, og Birte Aabentoft forventer da heller ikke, at alt bliver som for 45 år siden.

- Vi vil stadig få nogle gode oplevelser. Ud at rejse i tog sammen med andre mennesker og snakke med andre mennesker, når vi sidder der. Få nogle oplevelser, når vi kigger ud ad vinduerne og ser, hvad vi kommer forbi. Det er det, vi satser på. Så får vi også god tid til hinanden, og vi kan høre nogle gode lydbøger, siger hun.

Arkivfoto. Den helt store rejseform for unge i 1970'erne og 80'erne var interrail. Her ved ungdomsinformationen på Københavns Hovedbanegård i 1988. Foto: Bjarne Lytchke - Ritzau Scanpix

Planlægger allerede næste års tur

At flere danskere i disse år vælger at tage på sommerferie i tog fremfor fly, skyldes ifølge flere forskere blandt andet, at der er kommet fokus på flytrafikkens negative påvirkning på klimaet.

Det spiller også en rolle for Birte Aabentoft og Martin Tygstrup.

- Vi har nok brugt vores CO2-kvoter for i år, og nu skal vi ud at køre med tog, siger Martin Tygstrup.

Og allerede nu tør de godt sige, at sommerferien næste år sandsynligvis også står på togtur i Europa.

- Vi har i vores planlægning allerede nogle ideer, som vi ikke kan få udlevet i år, og så er vi enige om, at det gør vi til næste år. Så jeg tænker, at det bliver noget, vi gør mere, lyder det fra Birte Aabentoft.