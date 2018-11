Solen vender i dag tilbage til dele af Danmark

Mandagens vejr var gråt og kedeligt, og ovenpå en weekend med mange solskinstimer kunne man i går for alvor mærke, at det er november. En måned der er kendt for mørke og gråvejr. Men allerede tirsdag vender det smukke efterårsvejr tilbage. I hvert fald i nogle dele af landet.

Solen står op klokken 7:15 på Bornholm og 7:49 i Nordvestjylland. Vejret vil være meget forskelligt. Bornholm vil leve op til sit kaldenavn, Solskinsøen, mens vejret i Nordjylland er gråt, diset og med lavthængende skyer.

Prognose af skydække klokken 9 Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Prognosen for klokken 9 viser, at det er skyet i Jylland og på Fyn, mens vejret er meget bedre i de østlige egne. Temperaturen fra morgenstunden ligger mellem syv og ti grader.

Prognose for skydække til middag Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Ved middagstid er det begyndt at klare op i Sønderjylland og på Fyn, mens skyerne fortsat hænger tungt over den nordlige halvdel af Jylland.

Prognose af skydække klokken 15 Foto: TV2 VEJRET / Grafik

I løbet af eftermiddagen klarer det op i større dele af Jylland, men samtidig er solen på vej ned. Klokken 16.11 er der solnedgang på Bornholm. Her har man haft en solrig dag, mens skyer har præget Nordvestjylland, hvor solen går ned klokken 16.29.

Prognose af temperatur klokken 14 Foto: TV2 VEJRET / Grafik

I de områder, hvor solen har domineret, kommer temperaturen op over ti grader, mens det mere grå vejr holder temperaturen encifret i store dele af Jylland.