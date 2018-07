Sol, tørvejr og varme kan gøre sommeren til den bedste i 100 år

Tørken kradser i et omfang, som vi ikke har set det i over 100 år, og de fleste kan nok godt blive enige om, at en ordentlig omgang regn ville gavne en hel del.

Men måler man sommeren i år på dét, som mange ferierende danskere nok vil betegne som 'godt vejr' - nemlig sol, tørvejr og varme - så er årets sommervejr noget af det bedste vi har haft nogensinde.

Århundredets sommer fra 1947 kan blive overgået

Faktisk kan sommeren gå hen at blive betegnet som den bedste nogensinde målt herhjemme.

Det er én titel, som sommeren 1947 har haft i over 70 år.

DMI har tidligere lavet en statistik over de bedste og dårligste somre siden 1920.

SOMMERDAGE I JULI 2018 - 1. juli: 25,5° (Borris)​

- 2. juli: 26,0° (Horsens)

- 3. juli: 28,0° (Tirstrup)- 4. juli: 27,1° (Roskilde)- 7. juli: 27,0° (København)- 8. juli: 26,8° (Ødum)- 11. juli: 28,2° (Borris)- 12. juli: 29,1° (Tirstrup) - 13. juli: 29,8° (København)- 15. juli: 26,5° (Aarhus)- 16. juli: 30,3° (København)- 17. juli: 31,2° (Aars)- 18. juli: 28,2° (Tirstrup)- 19. juli: 26,8° (Nexø)- 20. juli: 26,0° (Horsens)- 21. juli: 28,9° (Omø)

Sommerdage i alt i 2018: 49En sommerdag er en dag, hvor temperaturen et eller flere steder i landet kommer over 25 grader.



Det var nemlig dét år, at man begyndte at måle antallet af solskinstimer i Danmark.

Instituttet har givet alle somrene point efter, hvilken placering de hver især har fået på parametrene solskinstimer, nedbør og temperatur.

Her skiller sommeren 1947 sig ud som værende den solrigeste og næstvarmeste nogensinde målt i Danmark.

De tre bedste somre i Danmark siden 1920. Foto: TV2 VEJRET

På de følgende to pladser findes somrene 1975 og 1955 - førstnævnte blandt andet med Danmarks ultimative varmerekord på 36,4 grader i Holstebro den 10. august.

Sommeren i år har dog indtil videre været så varm, tør og solrig, at 1947 kan miste sin titel som den absolutte supersommer.

Selv en gennemsnitlig august kan sommeren rekordsolrig

Juli i år er den tørreste af sin slags nogensinde målt og en af de absolut solrigeste, og med den forestående hedebølge in mente er der gode muligheder for, at både gennemsnitstemperaturen og antallet solskinstimer vil stige markant.

Til og med den 20. juli har solen skinnet i 511 timer over Danmark, og med vejrudsigten for resten af juli kan selv en gennemsnitlig august gøre sommeren 2018 til den solrigeste nogensinde målt.

Middeltemperaturen ligger indtil videre på 17,0 grader, mens vi har fået sølle 27 millimeter regn.

'Den grønne vinter' i 1987 var århundredets dårligste sommer

I den anden ende af skalaen over danske somre finder vi 1987, 1954 og 1980 som de dårligste af slagsen.

Sommeren 1987 var den koldeste og solfattigste i Danmark nogensinde målt, og den går undertiden under navnet 'den grønne vinter'.

De dårligste somre i Danmark siden 1920. Foto: TV2 VEJRET