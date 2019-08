Sol og sommer over Danmark - søndag får vi op til 29 grader

Sommeren er for alvor vendt tilbage til Danmark, hvor der søndag er udsigt til både varmt og solrigt vejr i hele landet.

Efter temperaturen lørdag nåede 26,5 grader lægger sommervarmen søndag et par grader til, så vi i løbet af eftermiddagen kan se termometeret vise op til 29 grader.

Sol og sommer til hele landet

Det er fortsat varm luft fra sydøst, der søndag strømmer op over Danmark, som giver hele landet sommervejr, som man kender bedst.

Det bliver solrigt med temperaturer der de fleste steder når op mellem 25 og 28 grader.

Med en svag sydøstlig vind bliver det varmest, hvor luften får lov til at bevæge sig længst tid hen over den solopvarmede jordoverflade.

Søndagens varmeste steder bliver således at finde i Vestjylland og på Vestsjælland, hvor termometret ud på eftermiddagen lokalt kan vise 29 graders varme.

Prognose: Temperaturer søndag klokken 15. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Langs østvendte kyster med pålandsvind bliver det noget køligere. Her vil temperaturen blot nå 20 til 23 grader, og ud på eftermiddagen vil vinden friske op ved Østersøen, og især på Bornholm, på Sydøstsjælland, Møn og Falster kan strandturen søndag eftermiddagen blive en blæsende affære.

Med temperaturer op til 29 grader er der udsigt til månedens varmeste dag.

Indtil videre er de 26,6 grader, der blev målt den 3. august månedens foreløbigt højeste temperatur.

Sommerens varmeste dag fik vi den 25. juli, hvor der blev målt 32,8 grader.

Flere steder får varmebølge

Sommervarmen over Danmark vil søndag flere steder udløse varmebølge.

Det sker, når gennemsnittet af dagens højeste temperaturer i tre sammenhængende dage er over 25 grader.

Lørdag nåede København over denne grænse, og søndag vil store dele af Vestjylland og Sjælland også få varmebølge, der er relativt sjældent at opleve så sent på sommeren.

I gennemsnit optræder varmebølger kun hvert ottende år så sent på året.

TV 2 VEJRETs femdøgnsskema Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Sommervarmen fortsætter ind i den nye uge

Det varme sommervejr ventes at fortsætte de kommende dage.

Mandag og tirsdag vil de fleste fortsat få solrigt og varmt vejr med med temperaturer mellem 25 og 29 grader, mens regn- og tordenbyger onsdag og torsdag stedvis kan give afkøling i sommervarmen.