Søsteren om Venstres kommende formand: - Han skal passe på med ikke at virke arrogant

Der er ingen modkandidat, når Jakob Ellemann-Jensen, der er valgt i Østjyllands Storkreds, lørdag med al sandsynlighed bliver valgt som Venstres nye formand.

Han kan godt komme til at virke arrogant en gang imellem. Det skal han passe på med. Helene Ellemann-Jensen, søster til Jakob Ellemann-Jensen

Og dermed træder han i et job, han bliver god til. Det er hans storesøster Helene Ellemann-Jensen overbevist om.

Men han har et karaktertræk, han er nødt til at gemme væk, hvis han vil lykkes i det nye hverv:

- Han kan godt komme til at virke arrogant en gang imellem. Det skal han passe på med, siger hun til TV 2.

Var ikke en naturlig leder

Helene Ellemann-Jensen er født i 1967, seks år før sin bror. De er begge børn af den tidligere Venstre-formand og statsministerkandidat, Uffe Ellemann-Jensen, og forhenværende chefredaktør Alice Vestergaard. Så hun har kendt ham hele hans liv.

Jeg synes ikke, at han var nogen naturlig leder som barn. Han var snarere lidt indadvendt og præget af, at hans familie var så eksponere. Helene Ellemann-Jensen, søster til Jakob Ellemann-Jensen

Fra han lå i barnvognen, til han løb rundt på villavejen i Nordsjælland, kom i militæret og senere gik ind i politik.

Jakob og Helene Ellemann-Jensen, da Jakob blot var et år gammel. Foto: Privatfoto

Helene Ellemann-Jensen fortæller, at der i hendes brors første år ikke var mange tegn på, at han skulle ende som formand for landets største borgerlige parti:

- Jeg synes ikke, at han var nogen naturlig leder som barn. Han var snarere lidt indadvendt og præget af, at hans familie var så eksponeret, siger hun.

- Da han blev lidt ældre, følte han på mange måder, at han skulle stå til regnskab for, hvad vores far mente, og derfor dukkede han sig måske lidt.

Militæret gav karakter

Først da Jakob Ellemann-Jensen som 19-årig kom i militæret, begyndte søsteren at se noget af den karakter, der i dag har bragt hendes bror frem i dansk politiks forreste geleder:

- Når du er i militæret er det ligegyldigt, hvilken baggrund du har. Der handler det om, hvem du er, og om du er loyal, når det gælder, og det betød rigtig meget for Jakob og hans selvtillid og identitetsdannelse, siger siger Helene Ellemann-Jensen.

- Han voksede rigtig meget af at være i militæret.

Helene og Jakob Ellemann-Jensen ved deres fælles barnedåb i Ringsted i 1984. Foto: Privatfoto

Søsteren er i dag ikke er i tvivl om, hvad der driver hendes bror:

- Hans ambitioner har ikke været udtalt så eksplicit, men selvfølgelig ved jeg godt, at han har ambitioner. De fleste, som gerne vil lave om på ting i verden, vil gerne have så meget indflydelse som muligt, og det vil Jakob også.

Det er på et ekstraordinært landsmøde i dag, lørdag, at Venstres godt 850 delegerede stemmer om, hvem der skal være partiets næste formand og næstformand.

Til formandsposten er Jakob Ellemann-Jensen eneste kandidat, men Inger Støjberg og Ellen Trane Nørby kæmper om næstformandsposten.