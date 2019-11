Søndagssol til de heldige - skyer og byger på vej

Det meget smukke og klare vejr er under angreb fra vest. Inden skyerne kommer, kan man nyde vintersol i de østlige egne. Det klare vejr betyder også, at det bliver koldt i nat. De fleste steder kommer temperaturen ned under frysepunktet på trods af, at skyerne presser sig på.

Prognose for i nat klokken 2. Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Først på natten kan temperaturen komme ned på 4 graders frost, men med flere skyer stiger temperaturen sidst på natten.

Prognose for søndag klokken 9. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Ved solopgang kan man forvente frost de steder, det er klart, men selv i områder med skyer kan vejtemperaturen være under frysepunktet. Der er risiko for pletvis rimglatte veje.

Solopgang og solnedgang søndag 1. december 2019. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

I morgen- og formiddagstimerne vil der være nogen sol i de østlige egne, mens det er mere skyet i Jylland, hvor der også kan optræde enkelte byger. Bygerne vil sandsynligvis være regnbyger.

Prognose for søndag klokken 12. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Søndag eftermiddag vil skydækket være mere tæt - efterhånden også i de østlige egne. Der er risiko for lokale byger. I Jylland vil de fleste byger være med regn, mens der er større risiko for slud- eller snebyger i øst - særligt sent på eftermiddagen og til aften.

Prognose for søndag klokken 15. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET