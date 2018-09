Søndag står på skiftevis regnbyger og sol

Bygesymbolet er efterhånden blevet hverdagskost på vejrkortene, og i dag er ingen undtagelse. Der er udsigt til en del byger, hvoraf flere kan være kraftige. Men der vil også være store regionale forskelle.

Således er der allerede byger flere steder til morgen i det jyske og på Fyn, og i dagens løb vil bygeskyerne løbende dannes og opløses over begge landsdele.

Nordvest- og Nordsjælland kan også blive ramt af bygerne, men overordnet set er det primært vest for Storebælt, at der er udsigt til regn. Omvendt kan det blive helt sensommerligt vejr med sol mod øst og sydøst. Især på Falster, Møn og Bornholm er der udsigt til en solrig dag.

Forventede regnmængder frem til i aften. Kortet afslører, at man især er udsat for byger i Jylland. Foto: TV2 VEJRET / Grafik

Byger er svære at placere præcist i en prognose, så kortet ovenfor viser i stedet de forventede samlede regnmængder frem til sidst på aftenen. Det giver et mere retvisende billede af, hvor man især bliver ramt bygerne.

Svag front og ustabil luft danner bygeskyer

Det våde vejr i den vestlige del af landet skyldes dels at atmosfæren gerne vil danne bygeskyer på grund af den temperaturforskel, der er mellem luften tæt på jord og hav og luften i mange kilometers højde, dels at en svag frontzone bugter sigfra bunden af Nordsøen og op over Jylland mod nordøst.

Længere mod øst får man i stedet luften fra Tyskland, og det giver i stedet tørrere og lysere vejr med nogen eller megen sol.