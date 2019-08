Søndag med flere skyer - her vil solen skinne mest

Efter en ganske pæn lørdag med temperaturer, der nåede over 25 grader på det østlige Sjælland, ser vejret en smule mere 'grumset' ud søndag.

Læs også Borger opdager gylleudslip i bæk: Hunden lugtede forkert

Fugtigere luft blæser ind over Danmark fra vest, og allerede i de tidlige morgentimer har skyer fra Nordsøen bevæget sig ind over Jylland fra vest.

Derfor er det kun lidt, man ser til solen i Jylland søndag formiddag, mens der fortsat er kig til den blå himmel over den østlige del af landet.

Skyerne bevæger sig mod øst, og dermed bliver det skyet i en stadig større del af landet. Dog er skyerne ikke særligt tykke, og derfor vil der trods den overvejende grå himmel fortsat være mulighed for at se solen skinne i perioder.

Helt lokalt kan en enkelt eftermiddagsbyge over Nordsjælland ikke udelukkes, men sandsynligheden er forholdsvis lav.

Længst mod øst - på Bornholm - vil søndagen dog blive ganske hæderlig med solskin i længere perioder gennem hele dagen.

Vejrkort for søndag eftermiddag. Der er fortsat en del skyer over Jylland og Fyn, mens der er større solchancer mod øst. Foto: TV 2 Vejret

Op til 23 grader

Luftmassen, der blæser ind over Danmark fra vest, er en smule køligere end lørdag. På trods af det, så hjælper solen godt med til at få temperaturen til at stige hurtigt.

Da luften bliver varmest dér, hvor den har blæst længst tid over opvarmet land, vil man opleve de højeste temperaturer i de østlige landsdele, mens det vil være køligere ved vestvendte kyster.

Varmest bliver det formentlig over Københavnsområdet og Nordsjælland, hvor temperaturen søndag eftermiddag kan stige til 23 eller måske 24 grader. København blev også varmeste sted lørdag, hvor termometret på Frederiksberg viste 26,6 grader.

Læs også Hegn ved letbanestrækning udsat for hærværk: - Det er livsfarligt

Den kommende uge ser noget mere ustadig ud, og flere af dagene kan der komme byger - måske med torden.