Søn reddede sin fars liv på parkeringsplads

- Allan? Allan?!

23-årige Johannes Juul talte med nogle venner fra sit bofællesskab i Aarhus, da han hørte sin kæreste kalde hans fars navn.

Han vendte sig om og så, at faderen, 52-årige Allan Juul, var faldet om på jorden. Han lå ved siden af traileren med Johannes' flyttelæs. Allans øjne stirrede vildt omkring, og han hev kraftigt efter vejret.

Man kunne se på min fars helt stive blik, at han var død Johannes Juul, nomineret til prisen som 'Årets Hjerteredder'

Det, der ellers var startet som en helt normal lun, dansk forårsdag i maj, blev med ét en dag, som familien Juul stadig taler om.

Alt var, som det plejede

Stemningen var god, da næsten hele familien tidligere på dagen var samlet i forældrenes hus i Nørholm tæt ved Aalborg. Johannes og hans kæreste var nogle dage forinden hjemvendt fra otte måneders dykkerrejse, og Johannes skulle flytte tilbage på sit værelse i Aarhus, som han havde lejet ud, mens han havde været afsted.

Familien tilbagelagde de 110 kilometer fra Nørholm til Aarhus, mens de hørte musik og spiste is i bilen.

Alt var i den skønneste orden.

Så snart de kom frem til det bofællesskab, hvor Johannes bor, sprang han ud af bilen for at hilse på sine venner, som han ikke havde set, siden han tog afsted otte måneder tidligere.

Kunne høre ribbenene brække

Johannes havde netop nået at sige hej til vennerne, da han hørte sin kæreste kalde faderens navn. Derefter gik det hele stærkt.

Johannes ringede som det første 1-1-2. Mens han talte med alarmcentralen, kunne han se sin far stoppe med at trække vejret og blive blå i hovedet.

Jeg har nomineret Johannes til den her pris, fordi han har reddet mit liv Allan Juul

Johannes' mor knælede ved faderen for at give ham hjertemassage.

- Hvordan er det nu, man gør? spurgte hun.

- Det ved jeg, svarede Johannes, der havde taget førstehjælpskursus i forbindelse med sin dykning. Derefter begyndte han at give sin far hjertemassage, mens kæresten gav Allan Juul kunstigt åndedræt.

- Man kunne se på min fars helt stive blik, at han var død, fortæller Johannes i dag.

Johannes Juul vidste, at han skulle trykke hårdt, og ved de første 30 tryk på farens brystkasse kunne han høre lyden af sin fars ribben, der brækkede.

På trods af lydene og på trods af, at Allan ikke reagerede på hjerte-lungeredningen, blev Johannes ved med at trykke.

Faktisk gjorde han det så grundigt, at ambulanceredderne lod ham fortsætte, da de ankom til stedet.

Familiesommeren

Det betyder, at Allan Juul i dag lever. Han har nomineret sin søn, Johannes Juul, som i dag er 24 år, til prisen som 'Årets Hjerteredder'. Der er indstillet tre redninger, og vinderen kåres i programmet 'Hjertegalla' 9. marts på TV 2 CHARLIE.

53-årige Allan Juul har indstillet sin søn, 24-årige Johannes Juul, til 'Årets Hjerteredder'. Johannes reddede sin fars liv ved at give ham hjertemassage og tilkalde hjælp i maj 2018, da Allan faldt om med et hjertestop. Foto: Cathrine Ertmann / Hjerteforeningen

- Jeg har nomineret Johannes til den her pris, fordi han har reddet mit liv. Det er en lille ting at gøre som tak for en stor ting, han har gjort for mig, fortæller Allan.

Oplevelsen er noget, som har påvirket hele familien Juul.

- Jeg var sammen med min far fra morgen til aften de efterfølgende uger. Hver gang jeg så ham, begyndte jeg at græde - også selvom jeg bare havde været ude i køkkenet for at hente et glas vand, siger Johannes.

- Det var så sindssygt at se, at han var i live.

Allans hjertestop betød, at hele flokken af søskende vendte hjem til familiens hus i Nørholm for at tilbringe sommeren sammen.

- Det var en god periode, fordi vi var sammen. Vi havde tid til at snakke det igennem, siger Allan.

HVAD ER ÅRETS HJERTEREDDER? De nominerede til 'Årets Hjerteredder' har alle reddet en persons liv ved at yde førstehjælp og tilkalde hjælp. Hjerteforeningen har modtaget 54 indstillinger til 'Årets Hjerteredder' 2019. Et dommerpanel valgte at nominere tre redninger blandt de indstillede. I alt seks personer er indstillet i forbindelse med de tre redninger.

