Snart forsvinder en af sommerens store plager

Du kender måske den chokerende følelse af en pludselig hvepsebrod gennem huden. Du når måske lige at bemærke, at der kravler noget, og så kommer stikket. Av!

I år har været hvepseår, så der har været masser af hvepse til at tage fat i alt fra inderlår til skulderparti. Der er stadig aggressive hvepse derude, men de er på tilbagetog, og snart er det slut.

- Fra nu af går det ned ad bakke, og det går relativt hurtigt. Der skal lige lidt kølighed til og så nogle dage, hvor de ikke rigtig kan flyve, fortæller Museumsinspektør cand.scient. Morten D.D. Hansen fra Naturhistorisk Museum Aarhus.

Hvepsene er på tilbagetog. Foto: Jeppe Michael Jensen - Ritzau Scanpix

De er arbejdsløse, ude efter sukker, og så er de bare generelt lidt småpsykopatiske. Morten D.D. Hansen, naturvejleder, Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Parring og så godnat

Hvepseboerne har nu produceret de dronninger, der skal overvintre, samt de hanner, dronningerne skal parre sig med. Arbejderhvepsene er der ikke længere brug for. Hvepsene kan dog godt være aggressive nu, hvor de nærmer sig livets ende.

- Nu skal alle de der arbejderhvepse egentlig bare dø, og det gør de jo ikke godvilligt, siger Morten D.D. Hansen:

- De er arbejdsløse, ude efter sukker, og så er de bare generelt lidt småpsykopatiske.

Morten D.D. Hansen er naturvejleder på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

Sult og sukker

Arbejderhvepsene flyver rundt for at få næring til at overleve så længe som muligt.

- Så længe vejret er godt, jager de sukker, altså hurtige kulhydrater. Når vejret så bliver dårligt, så sidder de bare stille, og så dør måske halvdelen af dem i løbet af en uge med dårlig vejr, forklarer Morten D.D. Hansen.

De fleste af hvepsene vil dermed dø af sult, fordi vejret gør det svært for dem at finde mad. De sidste tager frosten, når den sætter ind.

Der er dog ikke noget, der tyder på en snarlig frost, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Anders Brandt.

- Det varme havvand gør, at vi formentlig skal et godt stykke hen i oktober, før vi får den første frost til at tage de sidste hvepse. Ude ved kysterne måske endnu længere, forklarer han.