Skybrud på vej til Østjylland: Lokalt op til 50 millimeter regn

Flere steder i landet kan man godt begynde at finde gummistøvler og regnfrakker frem.

Et regnvejr fra sent tirsdag aften begynder onsdag at bevæge sig ind fra vest. I løbet af natten til torsdag vil det nå ind over store dele af landet, og det når de østlige egne i løbet af morgenen.

Der kan blive tale om skybrudsagtig regn, og der er risiko for lokale skybrud. Andreas Nyholm, meteorolog, TV 2 Vejret.

Regnvejret ser ud til at ramme store dele af det østlige Jylland og Sjælland, hvor det forstærkes og kan give langvarig, intens regn. Prognoserne har akkumulerede mængder på mellem 30 og 50 millimeter regn.

Prognoserne er stadig usikre, men på nuværende tidspunkt ser det ud til, at der kommer store mængder regn i Østjylland. Foto: TV2 VEJRET

- Den store variation viser, at der er usikkerhed behæftet med prognosen. Usikkerheden drejer sig både om placering og mængde af regnen, siger Andreas Nyholm.

Ud over store mængder regn, er der også risiko for torden. Uvejret slipper sandsynligvis først sit tag i Danmark i løbet af fredag morgen.