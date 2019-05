Skraldemænd nedlægger arbejdet i mindst syv kommuner

Renovationsmedarbejdere i mindst syv kommuner har torsdag morgen nedlagt arbejdet. Det sker i sympati med skraldemænd i Frederikshavn, der siden onsdag i sidste uge har været i overenskomststridig strejke.

Det oplyser Per Thorup, der er faglig sekretær hos 3F Frederikshavn til TV 2.

Det drejer sig blandt andet om Brøndby kommune, Næstved, Jammerbugt, Hjørring, Slagelse og Silkeborg.

Det er kun få måneder siden, at skraldemændene i Silkeborg Kommune nedlagde arbejdet sidst.

Per Thorup fortæller, at sagen i Frederikshavn skal for Arbejdsretten i København torsdag eftermiddag. Renovationsfirmaet Remondis, som er i konflikt med sine skraldemænd i Frederikshavn, har inviteret til møde, umiddelbart efter parterne er færdige i Arbejdsretten.

- Det ser vi selvfølgelig som en åbning, og vi håber, at der kommer noget ud af det, siger Per Thorup til TV 2.

Skraldefolk i Silkeborg Kommune strejkede i februar i flere dage på grund af dårligt arbejdsmiljø og problematisk intern kommunikation.

Strejke siden onsdag

Skraldemændene i Frederikhavn har været i strejke siden onsdag. Årsagen er en konflikt med virksomheden Remondis, der bunder i arbejdstid.

Ifølge Per Thorup fra 3F i Frederikhavn skyldes konflikten, at skraldespandene i kommunen blev ændret sidste efterår. Tidligere skulle skraldemændene tage én skraldepose pr. hus, men i oktober blev systemet ændret, da borgerne i stedet skulle sortere deres affald i tokamre i samme spand.

- De her spande tager meget længere tid at tømme end at hente en pose. Så selve arbejdslængden på en dag bliver længere. Det har man ikke kunne finde en løsning på, siger Per Thorup til TV 2.

Han fortæller, at parterne mødtes til et fællesmøde i fredags, og at de mødtes for Arbejdsretten i København mandag. Her blev skraldemændene pålagt skærpet bod på 65 kroner pr. time, de skulle have arbejdet, da strejken strider imod overenskomsten.

- Vi er fuldt ud bekendt med, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig, og det siger vi til dem hver eneste morgen. Vi fortæller dem, at de skal gå i arbejde, siger Per Thorup.

Mediet Nordjyske skrev tirsdag, at en mulig konsekvens af torsdag sag ved Arbejdsretten kan blive, at Remondis fritstiller alle medarbejdere, og kun genansætter dem, de har lyst til at beholde.

Det har torsdag morgen ikke været muligt for TV 2 at få en kommentar fra Remondis.