Skiløber dømt for ulykke, der knuste Idas ben

I vinterferien 2017 tog familien Warberg Sejersen fra Beder syd for Aarhus på skiferie i Norge.

Men det, der skulle have været en hyggelig tur, endte i en alvorlig ulykke, der her to år senere stadig påvirker familiens og ikke mindst datteren Idas hverdag.

Ved ulykken fik dengang tiårige Ida alvorlige skader i sit højre ben, hvor både lårben, skinneben, lægben og ankel blev ødelagt.

Ida Warberg Sejersen har fortsat både fysiske og psykiske mén efter skiulykken, der har påvirket hele familien. Foto: Privatfoto

Ulykken fik et retsligt efterspil, og en nu 19-årig norsk mand blev ved to retsinstanser dømt for sin rolle i ulykken. Senest fik han i landsretten en dom på 18 dages betinget fængsel og påbud om at betale 75.000 norske kroner i erstatning til den danske pige.

Men manden ankede sagen til Højesteret i Norge, som nu har truffet afgørelse om at forkaste anken, og dermed står landsrettens dom ved magt.

Afgørelsen vækker glæde hos den østjyske familie, der understreger, at såvel straffens længde som størrelsen på erstatningen har været underordnet. Det vigtigste har været at få rettens ord for, at skiløberen bærer et ansvar for ulykken, forklarer Idas mor, Nina Warberg Sejersen.

- Det har været vigtigt for Ida at få slået fast, at det var hans fejl og hans skyld. Han har ikke villet erkende sit ansvar, og i retten udtalte han, at han ikke angrer eller har ændret kørestil. Derfor sender afgørelsen et vigtigt signal til alle skiløbere om, at man har et ansvar for at tage hensyn til sine medmennesker, siger hun til TV 2.

Kunne have mistet livet

På tidspunktet for ulykken i 2017 var Ida Warberg Sejersen ude at stå på ski på en blå piste på Gautefall i Telemark. Hun var sammen med sin skiskole og løb forsigtigt, som hun havde fået besked på.

Men da hun passerede et hop, skete det, der ikke måtte ske. Den dengang 17-årige norske dreng kom susende og fortsatte ud over hoppet for kort efter at hamre ind i den danske pige med høj fart.

Ida Warberg Sejersen blev påkørt af den unge norske mand, da hun var midt i en lektion på sin skiskole. Foto: Privatfoto

Tiårige Ida fik knust sit højre ben, og efter ulykken var hun indlagt på et norsk hospital i otte dage, inden hun blev overflyttet til Aarhus Universitetshospital.

Her to år senere skal hun snart på operationsbordet for niende gang, hvor hendes lårben skal opereres forfra, da det er helet forkert. Skinnebenet er stadig ikke fuldt helet, og ifølge lægerne er Ida i dag mindst 20 procent invalid, fortæller familien til TV 2.

- Det har været et mareridt, og det er ikke til at bære, at ens barn skal igennem de ting. Og det er jo ikke slut endnu. Foruden operationerne har ulykken medført voldsomme livsændringer, og Ida kæmper stadig med angst og har svært ved at sove om aftenen, siger Nina Warberg Sejersen.

En speciallægeerklæring har fastslået, at den norske skiløber ville have slået hende ihjel, hvis han havde ramt hende forfra eller bagfra frem for siden af benet.

Vidner så skiløber køre stærkt før ulykke

Den norske skiløber har under hele forløbet nægtet at have et ansvar for ulykken.

Ifølge norske medier har han i retten tidligere forklaret, at der ikke var fartgrænser i området, og at han ikke løb hurtigere ned ad pisten, end han kunne håndtere.

Nu 12-årige Ida Warberg Sejersen ses her sammen med sin storesøster Anna to måneder efter ulykken. Foto: Privatfoto

Domstolene har derfor skullet tage stilling til, om en skiløber overhovedet kan gøres ansvarlig for en skade hos en anden skiløber, eller om der er tale om et hændeligt uheld.

- Jeg synes, det er forkert, hvis man skal begynde at straffe sports- og fritidsaktiviteter. Der er en accept af, at der er en øget risiko for en skade, når vi opholder os på en skibakke, har mandens forsvarsadvokat, Svein Kjetil Stallemo, udtalt til norske NRK.

Ifølge TV 2 Norge har to vidner dog forklaret i retten, at de så manden komme kørende i meget høj fart før ulykken. En sagkyndig skrev i sin rapport til retten, at den norske mand sandsynligvis havde kørt med en hastighed på 64 kilometer i timen kort tid før sammenstødet.

Den sagkyndige vurderede ligeledes, at nordmanden havde brudt fire af ti internationale regler for god opførsel på pisterne.