Sker først igen i 2032 - sjældent astronomisk fænomen på himlen i dag

Den mest spektakulære astronomiske begivenhed i år indtræffer i dag, mandag, når solsystemets mindste planet, der er nærmest Solen, passerer ind foran den, hvorved den vil kunne ses som en lille prik på solskiven. Og der er gode muligheder for at se det i store dele af Østjylland mandag eftermiddag.

En Merkurpassage opstår, når Solen, Merkur og Jorden er på linje - i Merkurs og Jordens respektive baner omkring Solen. Det sker med mere end ti års mellemrum.

På grund af de to planeters banehældning på syv grader i forhold til hinanden er det kun omkring 8.-9. maj og 10.-11. november, en Merkurpassage kan opleves.

Merkurpassagen vil her i Danmark begynde klokken 13.35 og vare i fem en halv time. Den opmærksomme vil måske bemærke, at solen undervejs når at gå ned, og derfor vil kun en del af Merkurpassagen være synlig fra Danmark.

Faktisk kulminerer Merkurpassagen - defineret som værende det tidspunkt, hvor Merkur er længst inde på solskiven - klokken 16.19, hvilket er efter solnedgang i den østlige del af landet.

Når Merkurpassagen begynder, vil Solen stå på den sydvestlige eftermiddagshimmel. Herfra vil den langsomt nærme sig horisonten mod sydvest. Solnedgang er lidt efter klokken 16.

Bedste chancer i den sydøstlige del af landet

Skal det særprægede astronomiske fænomen kunne ses, skal der naturligvis ikke være skyer, som kan blokere for Solen.

Selvom vejret over Danmark er ganske lavtrykspræget for tiden, er der alligevel en reel chance for at se Merkurpassagen i dele af landet.

I løbet af mandagen vil det nemlig klare op i den syd- og østlige del landet, hvor der i perioder vil være direkte udsyn til solen.

Derimod er chancen for at se Merkurpassagen i den nord- og vestlige del af landet forsvindende lille - her vil skyer og i perioder også regn dominere himlen.

Forventet skydække over Danmark mandag klokken 15, når Merkurpassagen kan ses fra Danmark. Den begynder allerede 13.35 og varer indtil solnedgang. Foto: TV 2 Vejret

Pas på øjnene

Merkurpassagen kan ikke ses med det blotte øje med brug af almindelige solformørkelsesbriller, som nogle måske har liggende i skuffen.

Merkur er ganske enkelt for lille, så det kræver en speciel solkikkert med de nødvendige filtre for at beskytte øjnene. Eller også kan du ved hjælp af en plade med et hul projicere solskiven ned på en overflade, hvor du indirekte kan studere Merkurpassagen.

Du må aldrig se direkte mod Solen uden brug af solfilter. Det kan give varige øjenskader.

Får du ikke oplevet Merkurpassagen mandag, må du væbne dig med tålmodighed. Næste gang en Merkurpassage kan ses fra Danmark bliver om 13 år - 13. november 2032.