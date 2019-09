Sjaskvåd weekend ender med en hel måneds nedbør

Efterår forbinder mange sikkert med hyggevejr, især når regnen siler ned og trommer mod vinduerne. Måske ynder man at iklæde sig regntøj og trodse vejret, og ligegyldigt hvilken tilgang man har, bliver der rig mulighed for at ‘nyde’ efterårsvejret. Weekenden slutter nemlig med et godt og gedigent regnvejr - efter en allerede sjaskvåd lørdag.

Men søndagens regn bliver ligesom lørdagsregnen meget ulige fordelt hen over landet, for nogle steder kan man forvente 20 til 30 millimeter regn hen over dagen, mens andre kun får ganske få dryp frem til mandag morgen.

Lørdag fik man flere steder i Midt-, Vest og Sydjylland mellem 30 og 50 millimeter. Dermed kan man, når weekenden er omme, nogle steder ende med at have fået i omegnen af en hel måneds nedbør, hvilket svarer til omkring 75 millimeter.

Et lavtryk bevæger sig hen over den sydlige og østlige del af Danmark, og det er her, at man får mest regn. Nord for lavtrykket bliver det mest tørt. Foto: ECMWF / TV 2 Vejret

Lavtryk sniger sig hen over landet og fordeler regnen meget skævt

Søndagens skævhed i regnfordelingen går fra syd til nord. Det er således hen over Sønderjylland, det Sydfynske Øhav, Lolland, Falster og Smålandsfarvandet og Bornholm, at man får de største regnmængder, mens nedbørstallene gradvist bliver mindre, når man bevæger sig mod nord.

På kortet her over ser man de forventede regnmængder fra søndag morgen klokken 7 og frem til mandag morgen på samme tidspunkt. Som det fremgår af kortet, kan nordjyderne forvente stort set tørt vejr dagen igennem.

Allerede fra morgenstunden søndag er der småbyger hist og her, men det er for alvor i løbet af eftermiddagen, at det store regnvejr trækker op over Danmark sammen med et lavtryk, der bevæger sig hen over den sydlige og østlige del af Danmark. Aftentimerne bliver sammen med den kommende nat den vådeste periode på døgnet, og mandag morgen kan det fortsat regne over de sydøstlige egne.

Tallene og grafikken er baseret på den fælleseuropæiske prognosemodel IFS, men de fleste modeller er dog enige om nogenlunde hvor og hvor meget der skal falde.

Enkelte modeller har dog regnen lidt længere mod nord og har stedvis lidt større mængder, men det samlede billede står klart: Der venter en ganske regnfuld søndag hen over den sydlige og østlige del af Danmark.

Og når regnen er ovre mandag morgen blæser det op til en kuling med kraftige vindstød. Det er i sandhed blevet efterår.