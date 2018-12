Sjaskvåd fredag i vente - op til 20 millimeter regn

Hvis man er træt af regnvejret torsdag, og håber på tørvejr fredag, så må vejrudsigten mildest talt kategoriseres som værende nedslående.

Et stormlavtryk vest for Skotland, sender fredag sine fronter ind over Danmark, med udbredt og ganske intens regn.

Det mærker man i Jylland allerede fra morgenstunden, hvor turen til arbejde kommer til at blive drivvåd, hvis man ikke iklæder sig passende tøj.

Regnen breder sig hurtigt videre mod øst, hvor det fra sidst på formiddagen vil begynde at regne.

Normalt passerer først varmfronten og siden koldfronten, men fredag befinder Danmark sig nær det punkt, hvor fronterne mødes, og nedbøren typisk er mest intens. Dét punkt er kendt som okklusionspunktet.

Kan give over 20 millimeter regn

Selvom der ikke vil falde lige meget regn overalt, så er der ingen steder i landet, hvor man går ram forbi.

Generelt vil der dog falde mest regn over den vestlige del af landet, mens man slipper en smule mere nådigt længere mod øst.

Samlede nedbørsmængder frem til fredag aften klokken 20. Lokalt, kan der falde over 20 millimeter regn. Foto: TV 2 Vejret

På landsplan kan der forventes mellem 10 og 15 millimeter regn, men især over den sydvestlige del af landet, kan man hælde over 20 millimeter regn ud af nedbørsmåleren fredag aften.

November endte til gengæld med 57 procent mindre regn end normalt, så det er ikke unormalt med hyppige regnvejr i sen-efteråret og den tidlige vinter.