Sjældent optisk fænomen - søndag har der været tågebuer

I den relativt kølige morgenluft blev der i nattetimerne søndag dannet tåge og dis flere steder i landet - især over dele af Jylland.

Arbejdet med at få tågen til at fordampe tog solen sig af, men en overgang var der både solskin og lavthængende tåge - en kombination der gav anledning til et smukt og specielt skue.

Fænomenet vi ser på billedet, der er taget over Gudenåen ved Ulstrup i Favrskov Kommune, er kendt som en 'tågebue'.

I familie med regnbuen

Tågebuen er tæt beslægtet med den velkendte og farvestrålende regnbue, og de dannes overordnet også på samme måde.

Når sollys rammer en regndråbe, brydes lyset i dråben som i et prisme. Dernæst reflekteres det brudte lys ved dråbens bagvæg, inden det igen forlader dråben og ses som regnbuen fra iagttageren.

I en normal byge, er regndråberne så store, at lyset kan brydes i forskellige farver, som afhænger af bølgelængden. Derfor får man de smukke forskellige farver. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Farvespillet i regnbuen skyldes netop lysets brydning, da hvidt lys (sollys) består af mange forskellige farver afhængig af bølgelængden.

Det samme sker, når sollys rammer tågedråbe - men med den afgørende forskel at tågedråben er mindre end regndråben.

Dråberne i tågen er så små, at farverne ikke fremkommer på samme klare måde. Derfor fremtræder lyset i buen som værende en kombination af alle farver - nemlig hvidt. Foto: Grafik / TV 2 VEJRET

Det medfører, at det brudte lys i de forskellige spektre overlapper hinanden, og det samlede lys, der når iagttageren, vil derfor være hvidt - ligesom det, der kom ind i dråben.

I modsætning til regndråber, hvis diameter er over 0,5 millimeter, så er diameteren af tågedråber blot under 0,05 millimeter - altså en tiendedel af størrelsen af regndråben.

De kommende morgener kan man igen være heldig at opleve tågebuer flere steder i landet.