Sikkert efterårstegn kan nu ses på vinduerne

Stor var overraskelsen, da skribenten her til morgen gned sig i øjnene og kiggede ud af vinduerne. For han kunne ikke se noget.

Vinduerne var nemlig helt duggede til - på ydersiden vel at mærke. Og sådan har mange sikkert oplevet det på denne stille og disede sensommermorgen i begyndelsen af september, mens TV-2's - altså det århusianske bands - klassiske nummer om duggede ruder dukkede op i underbevidstheden.

Et nærmest uigennemsigtigt lag af fugt havde lagret sig på glassets ydersider, som det fremgår af billedet herover, og det er et klart efterårstegn.

Vinduernes type bestemmer, om der kan dannes dug

Det var dog på nogle helt bestemte vinduer, at det her fænomen viste sig til morgen; på lavenergiruder.

Lavenergiruder isolerer så godt, at der stort set ikke kommer nogen varme ud indefra, så de har samme temperatur på ydersiden som luften udenfor.

Ja, faktisk kan de gå hen at blive koldere end omgivelserne, og det danner duggen på ydersiden på samme måde, som når det relativt kolde spejl på badeværelset dugger til efter et dampende varmt bad i bruseren.

Foto: Thomas Mørk / TV 2 VEJRET

Luftens fugt træder ud som dråber på det kolde glas

Lavenergiruder er så effektivt isoleret fra varmen indenfor, at de på klare og stille nætter udsender varme til verdensrummet i en sådan grad, at de kan blive så kolde, at luftens fugt sætter sig som dråber på den kolde yderside af ruderne.

Duggen er derfor et tegn på, at lavenergiruder isolerer ganske effektivt, og derfor så man heller ikke den udvendige dug nær så ofte i gamle dage, da man havde almindelige ruder.

Natten skal i øvrigt være ret lang, og luftfugtigheden ret høj, før vi kan se det her særlige fænomen, og sådanne forhold ser vi først her henne i efteråret.

Udvendigt duggede ruder er derfor et helt tydeligt tegn på, at efteråret - trods sensommersol - er over os.